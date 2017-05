El Tenerife recupera su identidad

Aitor Sanz lo reconocía este pasado jueves: "Tenemos que arriesgar algo más con balón, ser más ambiciosos. Debemos recuperar nuestra identidad, teniendo más el balón y aprovechando las ocasiones". Y ante el Lugo se vio a un CD Tenerife algo diferente al de las jornadas anteriores. Al menos, el conjunto chicharrero trató de dominar y de buscar la portería contraria a través de combinaciones, mimando más la pelota. Se advirtió desde el principio que esa era la voluntad de sus jugadores, si bien no pudieron desarrollar ese juego en todas las fases del encuentro.



José Luis Martí ya desvelaba con su alineación inicial el plan que había elegido para batir al cuadro gallego. Con un centro del campo formado por Alberto, Rachid, Aitor Sanz, Shibasaki y Suso solo se podía esperar un fútbol más aseado que el practicado por los blanquiazules especialmente en los choques ante el Numancia y el UCAM Murcia. El técnico balear aprovechó también las características del rival, un Lugo al que le gusta tratar bien el balón. El principal objetivo en ese duelo, la victoria, se alcanzó y pese a no desarrollar un juego demasiado brillante, sí que comenzó a vislumbrarse lo que quiere de los suyos Martí para el tramo definitivo del campeonato.



El caso es que el entrenador del CD Tenerife estaba esperando a que adquirieran la forma física adecuada, así como que completaran el período de adaptación, las incorporaciones del mercado invernal. Sin ir más lejos Rachid Ait-Atmane disfrutó de su primera titularidad este pasado domingo, mientras que Gaku Shibasaki cumplía solo su tercera participación en el equipo inicial. Estos dos futbolistas le dieron ante el Lugo un toque distinto al juego blanquiazul. Especialmente el centrocampista japonés, ya que el franco-argelino aún no se encuentra en su plenitud física.



Con Shibasaki, sus compañeros parecen mejores de lo que han podido demostrar hasta el momento. Todo lo hace con sentido y opta siempre por la vía más estilista. Evita a toda costa rifar el balón, es decir, desplazarlo sin una dirección clara. El domingo ofreció un recital de controles y pases al hueco y se espera que su aportación en ese sentido se vaya incrementando, a medida que vaya familiarizándose con el ritmo de la competición, desconocida para él hasta hace bien poco. A excepción de la actuación de Alberto, que no estuvo a la altura de su rendimiento habitual, el nivel de juego ofrecido por Aitor Sanz y Vitolo, que solo disputó la segunda parte, fue también superior al de otras tardes recientes. De hecho, el madrileño fue el mejor de un partido en el que incluso consiguió marcar un golazo.



Ahora falta por ver si este Tenerife que fue capaz de vencer al Lugo a través de un fútbol más cuidado, mantendrá esa línea de juego en El Alcoraz este próximo sábado. De momento, ya no puede contar con dos de los futbolistas que comenzaron el choque frente al Lugo, porque tanto Alberto como Jorge Sáenz vieron en ese partido sendas tarjetas amarillas que les acarrearán la suspensión de un partido. Carlos Ruiz será el recambio del central tinerfeño, mientras que la plaza del majorero la ocuparía Vitolo., si bien Aarón también podría volver al once inicial en detrimento de algún otro.