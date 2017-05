Canarias, subcampeona de España

La selección canaria de combinadas no pudo revalidar su título de campeona de España el pasado fin de semana en el Centro Deportivo Gaetá Huguet de Castellón de la Plana, aunque se aupó al segundo escalón del podio. La competición, que supuso el XXIX Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de Pruebas Combinadas, generó una gran expectación. Junto con la expedición canaria viajó el presidente de la Federación Canaria de Atletismo, Víctor Reverón.



La jornada del sábado ya colocó a los canarios en segunda posición, con un total de 13.416. En los chicos destaco la actuación de Jonay Jordán, que en ese momento marchaba en primera posición de la clasificación individual. David Jorge era tercero. Entre las chicas, Yanira Soto era tercera mientras que la júnior Paola Sarabia ocupaba la sexta plaza.



Ya en jornada dominical se decidió el campeonato. Los integrantes de la selección canaria intentaron acceder a la primera posición para revalidar el título nacional por tercer año consecutivo pero no pudieron. La Comunidad Valencia, bien situada en lo más alto del podio, no abandonó el escalafón más alto del cajón y se proclamó campeona con 25.166 puntos. Canarias, segunda con 23.140 puntos y Cataluña tercera con 22.365 puntos.



En el apartado individual Jonay Jordán acabó segundo, completando una destacada actuación durante el fin de semana. En las féminas, Yanira Soto se clasificó en la tercera posición con 5.325 puntos.