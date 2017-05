Bassas: "Más no se puede pedir"

Ferran Bassas anda como un niño con zapatos nuevos. Eel base barcelonés ha saldado, por ahora, su primer año con regularidad dentro de la ACB, con un título en la Basketball Champions League. "Más no se puede pedir", reconocía el catalán, embargado por "una alegría inmensa después de ganar la Champions, además de ganarle al Bilbao y alcanzar las 20 victorias". "Creo que por ahora la temporada es increíble", añade el director de juego del Iberostar Tenerife, que a la vez admite no esperarse un botín tan grande en su estreno en la élite. "Venía con muchas ganas y mucha ilusión, pero sin ninguna idea clara sobre cómo iba a ir. Todo lo que estamos consiguiendo nos lo merecemos", comenta en ese sentido.



Fichado por tres temporadas, Ferran partía sobre el papel como el tercer base en la rotación de Vidorreta a la vera de San Miguel y White. Con el paso del tiempo la teoría se ha cumplido, si bien el catalán ha cuajado notables actuaciones en la Champions, así como en varios de sus últimos compromisos en la ACB. "Evidentemente uno siempre quiere jugar más", señala, para dejar claro que si bien Vidorreta le "ha ayudado mucho", cuando ha disfrutado de minutos es porque se los ha "ganado". "Debo seguir trabajando, es mi primer año y ganarme más minutos", comenta de cara a un futuro en el que espera "ser más importante, siempre ayudando al equipo".



No esconde Bassas que quizá "ha habido partidos en los que no" ha "estado bien". "No es que me haya superado la situación sino que el rival ha sido mejor o simplemente que yo no he estado concentrado. Hay que hacer autocrítica y es cierto que en partidos no he estado bien, lo reconozco, y para eso trabajo, para que no me pase más veces", analiza. Y en ese análisis propio, Ferran cree que "el objetivo es jugar un poco más suelto sin esa presión que a veces uno se pone". Y el mejor espejo es lo realizado ante el Baskonia. "Me sentí muy bien y con mucho ritmo, y eso es lo que intento conseguir, que haya más partidos buenos que malos, tener más regularidad".



Sin renunciar a nada



Mientras, el base canarista desea ponerle la guinda a una temporada que ya será para el recuerdo. "Evidentemente no renunciaremos a nada", deja claro sobre una ambición que incluye tratar de "luchar por tener el factor cancha" en cuartos. "Sería muy importante, pero el no tenerlo, al ser una eliminatoria cortita, lo convierte en algo menor", señala con una premisa por encima del resto: "Ganar uno de los dos primeros partidos, lo que nos daría la posibilidad de jugárnoslo todo en el tercer partido". Esa es la ambición de Ferran y de todo el Iberostar Tenerife.