A trompicones también vale

En un partido donde casi nunca estuvo cómodo, a trompicones, cargado de irregularidad, y que no se resolvió hasta el aliento final pese al 76-66 a un minuto y medio de la conclusión. Así venció ayer el Iberostar Tenerife al Bilbao Basket para sumar la que es su vigésima victoria del curso, que no solo le devuelve a la senda de los triunfos en la Liga Endesa sino que a falta de dos jornadas le mantiene con opciones de afrontar el play off de cuartos de final con factor cancha a su favor. Un escenario cargado de vericuetos que se puede explicar por la carga emocional y física a la que se han visto sometidos los de Vidorreta (cuatro partidos en menos de nueve días), y también por las urgencias de su rival, que apuraba sus últimas opciones de meterse en las eliminatorias por el título.



El dominio en el electrónico correspondió casi siempre a los aurinegros, especialmente hasta el descanso y pese a su pobre 2/12 en triples. Tras el intermedio, y tal y como le sucediera en sus encuentros más recientes, a los de Vidorreta les costó conectarse, hasta el punto de que un 0-10 encendió las alarmas (31-36). Toque de atención que espabiló a los isleños, que al mismo tiempo mejoraron sus prestaciones desde el 6,75, con hasta seis triples en el tercer periodo con los que recobró la delantera (55-51). Desde ahí los canaristas ya no cedieron la iniciativa en el marcador, si bien fueron incapaces de sentenciar a su favor. Ni con 70-59 ni con 78-68. Solo dos libres de San Miguel a 13 segundos de la conclusión certificaron la victoria de los tinerfeños.



Quizá por la presión de los vizcaínos tras fondo o tal vez por una defensa abierta que dificultó la circulación de balón aurinegra (solo pudo tirar tres triples en 10 minutos), el Iberostar se notó algo incómodo desde el inicio, ya que además no daba con la tecla para evitar las canastas de Tabu (4-7). De la situación sacaron tajada Grigonis con esa capacidad suya para penetrar y dividir, e igualmente con un par de anticipaciones defensivas; y sobre todo Hanley, que en un primer cuarto perfecto produjo en los dos aros (con rebote y acciones ofensivas interiores y exteriores) con una solvencia que muy pocos le igualan (19-16).



Los laguneros amagaron con despegarse (24-16), pero entre su flojo acierto exterior (solo un triple de San Miguel para el 27-21), y que su rival se encomendó a Hervelle (toda vez que Mumbrú estuvo muy bien cubierto por Doornekamp), el electrónico se apretó hasta el 27-26. Y pese a sendas buenas acciones de Bogris y San Miguel, los canaristas encadenaron un buen ramillete de pérdidas con ataques desperdiciados que derivaron en un 0-10 (31-36). Con Tabu desatado y pese a que Bogris fue el encargado de romper la sequía, los tinerfeños fueron fieles a su filosofía e insistieron desde el 6,75, esta vez con mucha más cadencia y acierto que en los dos primeros cuartos. Así, un 6/9 capitaneado por Doornekamp (tres) y Kirksay (dos seguidos de las dos esquinas) permitió a los de Vidorreta voltear una situación complicada (55-51) y cargarse de confianza de cara a los 10 minutos finales. Precisamente Aaron y Kirksay, alternándose las posiciones de tres y de cuatro, estaban asumiendo galones para minimizar la baja de Abromaitis.



Pero la inconsistencia volvió a castigar al Iberostar. Los isleños volvieron a perder puntería desde el perímetro, dejaron de jugar con fluidez y desperdiciaron un ataque para irse de diez (61-54) para permitir que su rival volviera a respirarle en el cogote (61-59). El partido estaba de nuevo en un puño y el conjunto lagunero apeló al sacrificio para no caer en el atolladero. Un triple de San Miguel, dos libres de Doornekamp y sendos robos de Kirksay provocaron un 9-0 que dejaba contra las cuerdas al Bilbao (70-59 a 3'30" del final).



El duelo se había vuelto loco y en medio de ese ida y vuelta White, sobre la bocina de 24, pareció poner la puntilla (76-66), un carpetazo a la victoria canarista que pareció certificar Grigonis a 1'18 del final con dos libres (78-68). Pero entre que se gustó en demasía (Doornekamp intentó un alley oop innecesario para Grigonis) y se relajó en exceso (sendas pérdidas de White y San Miguel), en un abrir y cerrar de ojos el Iberostar vio como el Bilbao -tras un parcial de 0-8 culminado por Tabu- se había puesto en disposición de birlarle el triunfo. Un tiempo muerto de Vidorreta para evitar más pérdidas a campo abierto, una correcta circulación de balón y la puntería de San Miguel en el tiro libre a 13 segundos del final sellaron, ahora sí, el vigésimo triunfo aurinegro del curso. Un triunfo parcial tan sufrido como meritoria es la cifra global de los tinerfeños, que ajenos al "ya caerán", afrontan las dos últimas jornadas con la opción de concluir en una magnífica cuarta plaza.