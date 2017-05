El Tenerife retoma el paso

El CD Tenerife consiguió ayer simplemente lo que necesitaba, una victoria. Lo hizo con mucho esfuerzo y también con sufrimiento, por otra parte, una constante en esta competición tan pareja. Fue un triunfo reparador. Tres puntos imprescindibles para seguir creyendo en las opciones de ascenso, que a tenor de los últimos resultados -llevaba cuatro jornadas sin ganar- se habían diluido un poco.



Aitor Sanz y Lozano anotaron los tantos que posibilataron a su equipo salir airoso de una contienda que se les complicó cuando un autogol al inicio de la segunda parte puso las tablas en el marcador. Pero este Tenerife no está dispuesto a dejar escapar la oportunidad que este campeonato le está brindando. Y se rehízo a tiempo para salvar un nuevo escollo y afianzar su plaza de play off.



Contra un equipo de buen trato de balón, Martí decidió alinear a su once más pelotero. Prescindió de Vitolo y Aarón en el centro para apostar por Rachid Ait-Atmane y Aitor Sanz, que se había perdido el partido de Murcia por sanción. Con Gaku Shibasaki llevando el timón, el entrenador blanquiazul buscaba ser más dominador, tener más la pelota, una de las señas de identidad del Tenerife que había perdido en los últimos encuentros. También una alternativa necesaria ante la ausencia de Amath. Sin el senegalés, los balones a las espaldas de la zaga adversaria y los contragolpes ya no cobran el mismo sentido. Así que Martí había decidido someter a su rival a través de este otro recurso.



No pareció lograrlo de entrada el cuadro insular. La presión y el mayor dinamismo en ataque del Lugo hacía a los gallegos ganador a los puntos en el tramo inicial del choque. Eso sí, las primeras ocasiones correspondieron a los de casa. Dos oportunidades que llegaron a balón parado en sendas faltas sacadas por Shibasaki. En la primera, Germán cabeceó fuera (9') y posteriormente fue Jorge el que envió a las manos de Roberto (16'). Dos minutos después el susto fue para la hinchada local, como consecuencia de un balón peinado por Miquel que Camille, providencial, sacó bajo palos.



El choque no tenía un dominador claro, si bien era el Tenerife el que poco a poco se iba haciendo con el control. Seoane estuvo a punto de sorprender a Dani con un sutil golpeo desde el vértice del área (24') en lo que representaba un ejemplo de la ingenuidad arriba de los de fuera. Justo lo contrario a lo que demostraría luego Aitor Sanz. El madrileño, siempre comprometido al máximo y generoso en el sacrificio, esta vez también se alió con la fe para iniciar una jugada espectacular. Cedió a Camille en la banda y corrío al remate. El francés centró con precisión y el mediocentro tinerfeñista se lanzó en plancha para anotar el 1-0. Era el tanto que necesitaban los suyos para evitar que fuera creciendo la ansiedad en el cuadro chicharrero. A punto estuvo de neutralizar esa ventaja la escuadra de Luis César Sampedro, a través de varios rechaces en una falta lanzada por Campillo que hizo intervenir a Dani en dos ocasiones (34'). De ahí al descanso, lo único reseñable fue el cambio de Brayan Perea por un Joselu con problemas físicos.



Martí dio entrada a Vitolo en lugar de Alberto, desacertado en la primera mitad y con una tarjeta amarilla. Pero peor no pudo comenzar ese segundo período para el equipo canario. Ya que prácticamente en el primer ataque visitante, un cúmulo de despropósitos en la retaguardia de los del Heliodoro dio lugar al gol en propia puerta de Jorge Sáenz.



El mal pudo hacerse mayor si Dani no hubiera adivinado las intenciones de Iriome en un disparo envenenado del icodense (56'). El Tenerife acusaba aún el golpe del empate y pudo encajar también en un remate de Miguel, al que de nuevo el guardameta hispano venezolano del equipo chicharrero respondió con eficacia (59'). Perse a que las oportunidades caían del lado del Lugo, al menos el dominio era de los de casa.



En esta segunda parte, Gaku se escoró más a la banda izquierda y ahí el japonés perdía protagonismo. Aún así, cuando participaba su equipo siempre sacaba algo de provecho. Como en un pase interior a Lozano, quien llegó al balón sin las fuerzas suficientes como para poder superar a Roberto (67'). Con los gallegos más replegados, el grupo de Martí encontraba más dificultades para llegar a la meta contraria. Hasta que ingresó en el campo Aarón. El primer balón que tocó el alicantino lo envió al palo y el rechace quedó franco para que Lozano marcara a placer y se quitara así, como se comprobó en su discreta celebración, un gran peso de encima.



El Tenerife había logrado el premio a su insistencia, especialmente en el segundo período, en el que el Lugo dio un paso atrás. En los minutos finales, los isleños supieron contener las pretensiones de su oponente, que no quería irse de vacío del recinto santacrucero.