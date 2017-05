El Newcastle de Rafa Benítez y Ayoze Pérez se corona campeón

La última jornada de The Championship -la Segunda División inglesa - tuvo como protagonistas a tres hombres con pasado en el CD Tenerife: Ayoze Pérez y Rafa Benítez en el Newcastle; y Slavisa Jokanovic en el Fulham. Si hace dos jornadas el Newcastle logró el ascenso directo a la Premier League, ayer las urracas se proclamaron campeones tras superar 3-0 al Barnsley, mientras que el Brighton & Hove Albion solo pudo empatar con el Aston Vila y cedió el liderato en la última jornada y por un punto ante los negriblancos.



El Newcastle, tal y como ocurriera en el anterior partido en casa -en el que habían logrado ya matemáticamente el ascenso- se adelantó en el marcador por medio de Ayoze Pérez. El delantero tinerfeño acertó con la meta del Barnsley en el minuto 23 y luego propició el tanto de su compañero Chancel Mbemba (59'). El equipo de Rafa Benítez cerró el marcador en el minuto 89 con un tanto de Dwight Gayle. Los hombres del extécnico del Real Madrid necesitaban un pinchazo del Brighton. Y así fue. Cuando los del sur de Inglaterra se relamían con el tanto de penalti de Glenn Murray y se disponían a descorchar el champán para celebrar el título. Pero Jack Grealish estableció el 1-1 justo antes del descuento y entregó en bandeja el título a los de Benítez. Tras 46 encuentros, el Newcastle llegó a los 94 puntos merced a sus 29 victorias y 7 empates, con un total de 10 derrotas. Las urracas anotaron 85 tantos y recibieron 40.



Por su parte, dos dianas del francés Neeskens Kebano certificaron el triunfo del Fulham en Sheffield y le situaron cinco puntos por encima del Leeds United. Jokanovic, al que acompañan en su cuerpo técnico los españoles Javier Pereira y Alberto Escobar y el italiano Marco Cesarini, ya consiguió ascender a la Premier con el Watford en la temporada 2014/2015.



Ahora tratará de hacerlo con el conjunto londinense, que ha desplegado un juego atractivo y ofensivo. De hecho, ha terminado como máximo goleador junto al Newcastle con 85 dianas. El Fulham se enfrentará al tercero, el Reading, al que recibirá el próximo sábado, en tanto que la vuelta se jugará el martes 16. La otra semifinal la disputarán el Huddersfield y el Sheffield Wednesday los mismos días y la final con una plaza en la Premier en juego, se jugará el 29 de este mes en Wembley.



Rotherdam, Wigan y Blackburn descidenden a la League One. Estarán en la próxima edición de la Championship el Sheffield United y el Bolton, a la espera del tercer ascendido que salga de la disputa de los play off.



La jornada en Inglaterra dejó también más sabor canario. David Silva rindió a buen nivel y volvió a marcar para el Manchester City después de dos meses. Su último gol en el conjunto inglés se lo hizo al Middlesbrough en la Copa de Inglaterra el pasado 11 de marzo. Es la séptima diana que logra esta temporada en el equipo de Pep Guardiola y sirvió para ganar 5-0 al Crystal Palace. Por su parte, el Chelsea del tinerfeño Pedro se mide hoy al Middlesbrough y podría dejar casi sentenciada la Premier.