El Mensajero suma tres puntos de oro ante el filial merengue

Magnífico resultado para el Mensajero el cosechado ayer ante el Real Madrid Castilla. Con esta victoria los de Mingo Oramas llegarán a la última jornada con opciones de amarrar la permanencia en Segunda B. El choque ante la Real Sociedad B será una finalísima.



El partido tuvo un inicio con ambos equipos tomando muchas precauciones y la lógica consecuencia de ello fue que no se registraban acercamientos claros a las áreas.



Al borde del cuarto de hora a Sergio Díaz se le iba fuera por poco en lo que constituyó la primera ocasión la mañana. La réplica la dio Borja, que obligó a Cranix a despejar a córner en una buena estirada. De repente el partido se abrió. Pidieron los visitantes penalti en una caída de Nacho Rodríguez que el colegiado no consideró.



Sobre la media hora seguía sin verse un dominador claro de la contienda. Cada equipo intentaba hacer valer sus armas, los locales su indudable calidad técnica y los visitantes su buena presión, pero a ambos les falta acertar en el último pase.



Cuando menos se esperaba Borja hacía el 0-1 al aprovechar un balón al corazón del área que empaló sin dejarla caer. Tras el paso por vestuarios la idea del Mensajero era clara: mantener la intensidad defensiva, dejar el control de la bola al rival y esperar para sorprender a la contra.



Superado el cuarto de hora de la reanudación la decoración no había cambiado, notándose sin duda que los blancos no se jugaban nada y por ello la intensidad de su fútbol no era la de otros partidos.



Alex Cruz finalizaba la primera llegada clara de esta reanudación, pero el meta blanco detenía bien situado. Cada vez estaba más claro que los mensajeristas tendrían llegadas. Y así fue que Matías lo intentó con un tiro lejano que salía rozando el palo. Craninx evitaba el gol ante Nacho y en esa misma acción Lienhart salvaba ante Ale González en una gran opción para el 0-2.



A Alex Cruz se le iba un balón alto en una nueva llegada de los insulares, mientras el Real Madrid Castilla seguía con su fútbol parsimonioso. En cualquier caso los de Mingo Oramas supieron jugar muy bien con las circunstancias del choque, durmiendo el partido a la menor ocasión. Una jugada de Dani y Ale no acabó siendo finalizada por los canarios ya en los compases finales del duelo.



Los cuatro minutos de alargue fueron ciertamente angustiosos, con los merengues volcados en ataque y el Mensa defendiéndose con todo.