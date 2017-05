La cuarta plaza no es una quimera

Pese a que ayer Txus Vidorreta se descolgaba con unas sorprendentes y a la vez encriptadas declaraciones en las que no daba "ninguna opción" a su equipo de acabar la fase regular entre los cuatro primeros puestos y contar así con factor cancha a su favor, lo cierto es que la puerta para este reto no está del todo cerrada para el Iberostar. Y es que pese a no depender de sí mismo, tener que afrontar el jueves una complicada visita a la cancha del FC Barcelona, y además tener perdido el average particular con buena parte de los otros contendientes, una serie de combinaciones nada descabelladas permitirían una nueva proeza de los aurinegros.



Para acabar al menos cuarto (todavía puede incluso ser tercero), el Iberostar debe ganar sus dos últimos partidos (Barcelona y Manresa), ya que venciendo solo en el Palau sí reduciría al mínimo sus probabilidades. Con esas hipotéticas 22 victorias los de Txus Vidorreta saldrían mal parados en cualquier empate simple con Baskonia o Unicaja, así como en una triple con ambos, en el que los aurinegros serían terceros de esa liguilla. Sin embargo, prácticamente cualquier otra combinación (dando por hecho que el Valencia ganará al menos un encuentro más), sí sería del agrado de los canaristas. Así, vencer el jueves al Barça obligaría a los culés a ganar en la última jornada en Santiago para que el Iberostar no le supere si derrota al Manresa.



Ya en el capítulo de igualdad múltiple, también hay combinaciones positivas para los tinerfeños. Lo sería, por ejemplo con Baskonia y Barcelona de por medio, ya que el Iberostar ganaría la liguilla con tres victorias frente a las dos que sumaría el Barça y una el Baskonia. En este caso, a los isleños les valdría igualmente que el Unicaja entre en esta combinación, e incluso el Gran Canaria, ya que cualquier cuádruple y quíntuple empate (en este supuesto a 21 victorias) con todos ellos le daría a los de Vidorreta la segunda plaza de estas liguillas, siempre por detrás de los andaluces. Un último caso favorable para los laguneros sería concluir con 22 triunfos junto a Unicaja y Barcelona, donde los malagueños serían primeros (3-1), los canaristas segundos (2-2) y los azulgranas terceros (3-3). El condicionante aquí es que Baskonia pinche al menos en un partido.



Ganando, sería mínimo quinto



Sin pensar en la opción de acabar entre los cuatro primeros tal y como apunta Vidorreta, el ganar estos dos partidos le garantizaría al Iberostar acabar la fase regular, al menos en la quinta posición (ya que como mínimo metería por debajo al FC Barcelona), con lo que no se cruzaría con el Real Madrid ni seguramente con el Valencia. Venciendo en uno de sus compromisos también tendrían garantizada los isleños su actual sexta plaza.