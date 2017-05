La última luz, la que más alumbra

Metido de nuevo en la vorágine de partido tras partido con la que ha convivido casi toda la temporada, el Iberostar Tenerife afronta hoy la visita del Bilbao Basket, un duelo donde los laguneros no solo perseguirán la que sería su vigésima victoria en la Liga Endesa, sino que además tratarían de mantener intactas sus opciones de acabar la fase regular entre las cuatro primeras posiciones, aquellas que le permitirían disponer de factor cancha en el play off de cuartos, al margen de evitar en esa primera ronda a conjuntos como Real Madrid y Valencia. Y en este propósito, el camino más corto para los de Txus Vidorreta es ofrecer la misma imagen dejada en los últimos 17 minutos del duelo contra el Baskonia, cuando los aurinegros fueron capaces de remontar una desventaja de 20 puntos.



Acostumbrado a lidiar recientemente con rivales de alcurnia, el de hoy podría parecer un choque mucho más sencillo para los canaristas, pero nada más lejos de la realidad. Y es que si bien el Venezia y el Banvit buscaban el título de la BCL, y el Baskonia ya con todos los sentidos puestos en la Liga Endesa, no renunciaba incluso al liderato, el Bilbao Basket no será mucho menos fiero. Los de Carles Duran pintaban como claro aspirante al play off hasta hace dos meses, pero el haber ganado solo tres partidos de sus últimos ocho partidos (mismo balance que arrastra el Iberostar aunque sin la excusa de estar centrado en otra competición, ni el refuerzo moral posterior de ganar dicho título), lo que les hace presentarse en el Santiago Martín sin margen de error (y a expensas de errores de otros) si desean alargar su temporada. Un desatado Jonathan Tabu parece el más empeñado en ello.



La necesidad vizcaína no debe tener más peso que la tendencia positiva de los jugadores aurinegros, que pese a caer ante el Baskonia se quedan con su capacidad para luchar hasta el suspiro final en un duelo que tenían totalmente perdido mediado el tercer cuarto (28-48). La recuperación definitiva (en números y sensaciones) de Richotti, y la confirmación de que Bassas puede subir el nivel del equipo en situaciones comprometidas, son dos avales que no se deben desaprovechar de aquí a final de curso. Hoy, con un mayor descanso tras la resaca europea, la reedición de la aplicación colectiva, y la habitual agresividad defensiva (plasmada en los 28 puntos recibidos en los 17 minutos finales del duelo del jueves) deben ser las premisas de los tinerfeños para sacar adelante este compromiso.



La baja de Abromaitis



Y lo deberán hacer los laguneros (salvo sorpresa de última hora) sin Tim Abromaitis, que el jueves se resentía de la lesión producida su hombro derecho ante el Venezia. El norteamericano, clave en su papel de sexto hombre, podría ser incluso baja en las eliminatorias por el título, lo que no solo dejará a Vidorreta sin una preciada rotación -de la que pueden presumir pocos conjuntos en la ACB- sino que obligará a los canaristas a una reordenación de roles para afrontar con garantías el tramo final del curso. Ya advertía el viernes Marius Grigonis que la irrupción de la mejor versión de Richotti en el puesto de escolta le haría jugar más minutos en el puesto de tres. Una posición donde el lituano cubriría el ascenso al cuatro de Doornekamp, uno de los sustitutos naturales de Tim, tal y como ya se vio durante bastantes minutos en el duelo de hace tres días. Será una nueva prueba de esfuerzo para los aurinegros, acostumbrados a mirar de frente y solventar cualquier tipo de reto que se le ponga por delante. ¿Será este el siguiente?