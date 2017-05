Bogris anhela volver a la selección

Georgios Bogris, pívot del Iberostar Tenerife, espera que el título de la Basketball Champions League pueda llevarlo de vuelta a la selección griega para disputar el Eurobasket 2017, según reconoció ayer el jugador. Bogris formó parte del equipo ideal de la Champions al contribuir con dos puntos, seis rebotes y una asistencia en la victoria del Iberostar Tenerife sobre el Banvit en la final del torneo continental.



En palabras facilitadas a la web de la BCL, Bogris asegura que "este título significa mucho mí, porque lo conseguí jugando a un alto nivel y porque me empujará a trabajar más duro para experimentar más momentos como este en el futuro". "Pero por otro lado", añade, "este título significa mucho más, porque me ha dado paz, felicidad y grandes recuerdos que me acompañarán durante toda la vida".



El pívot griego también habló de las sensaciones que tiene tras conseguir el entorchado europeo: "La mejor sensación es la paz que tienes contigo mismo sabiendo que lo hiciste.Que todos esos años de trabajo duro, de presión, todos esos años lejos de tu casa han valido la pena. Vale cada instante porque los recuerdos de este éxito nos acompañarán durante toda la vida y esto es único".



Bogris disputa su tercera temporada en la liga española y la primera con el Iberostar Tenerife, donde llegó tras disputar el torneo clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Río el verano pasado con la selección de su país. "He formado parte parte de los equipos juveniles nacionales desde que tenía 14 años y son adicto al color azul. Para mí, es un orgullo formar parte de la selección nacional y representar a mi país. Es algo que realmente siempre me ha hecho ilusión", aseguró Bogris, quien debutó en el combinado sénior la pasada campaña, a los 27 años.



El jugador de Atenas, que ha protagonizado una excelente temporada en el Iberostar, reconoció que está listo para servir a su país si algún día recibe la llamada del seleccionador griego. "Me gustaría volver a la selección nacional y ser un miembro activo del equipo", aseguró. "Y está claro que siempre estaré dispuesto a ayudar al equipo, dentro o fuera de la cancha", añadió.



Su estancia en Tenerife ha aportado muchas cosas positivas al ateniense. "Creo que este año en Tenerife me ha ayudado mucho y de muchas maneras. Ahora tengo más experiencia, tengo un papel diferente, me siento mejor que nunca y sé que puedo ayudar tanto dentro como fuera de la cancha".



Al ser preguntado sobre su posible concurso en el Eurobasket 2017, Bogris no ocultó que es uno de sus principales objetivos. "Es mi deseo y mi objetivo estar allí. Sería estupendo para mí estar allí, pasar el verano con el equipo nacional y poder disputar otro gran evento".



Grecia disputará el Eurobasket de Helsinki en el Grupo A, con los anfitriones Finlandia, Francia, Polonia, Islandia y Eslovenia. A pesar de que el equipo griego se encuentra en pleno cambio generacional, sus expectativas siguen siendo altas.



"Sería bueno decir que no somos favoritos para quitarnos presión, pero el equipo nacional está condenado a tener éxito. A la gente le encanta este equipo, a todos nos encanta este equipo y queremos que esté en la cima. Creo que tenemos los elementos para hacer precisamente eso, y seguramente lo intentaremos con esta mezcla de jugadores jóvenes y más experimentados. Queremos eso, pero tenemos que trabajar para ello".



Bogris se define como un "soldado" para el equipo nacional y afirmá que estará allí siempre que lo llamen. Si la selección griega cuenta con él este verano, aportará la experiencia de ser un líder dentro del Iberostar Tenerife, el campeón de la Basketball Champions League.