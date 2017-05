La resaca puede con el orgullo

Una derrota que deja un buen sabor de boca. Ni un mal arranque, ni un peor inicio de segunda mitad que le dejaba 20 abajo (28-48) hizo que el Iberostar Tenerife hincara ayer la rodilla antes de tiempo ante un Baskonia que sacó tajada de la resaca canarista por su título en la Basketball Champions League. Y es que pese a casi ser sacado de la pista en los dos primeros cuartos y medio, el cuadro de Txus Vidorreta tiró la toalla, hasta tal punto de no solo caer con la cabeza bien alta, sino que además su demostración de orgullo le llevó a luchar por la victoria hasta el suspiro final.



Una raza que encarnaron mejor que nadie Nico Richotti y Bassas (ambos en su mejor partido de todo el curso), que dejaron a los isleños al borde de una remontada que si bien no llegó, sí deja unas sensaciones positivas, tanto a nivel individual (por la recuperación de algunos jugadores), como colectivo para lo que resta de temporada. Eso sí, a los isleños se les complica la cuarta plaza toda vez que ceden en el average particular con su rival de ayer, ya que los aurinegros ganaron por uno en Vitoria y cedieron finalmente por cuatro.



Desde el primer momento el Baskonia dejó claro que iba a tratar de sacar al Iberostar de la cancha a base de músculo, agresividad y ritmo vertiginoso en los dos lados de la cancha. Seguramente el mejor antídoto para sobrepasar a un conjunto que todavía estaba en una nube tras haber logrado el mayor hito de su historia. Aprovechando una buena circulación los vascos dieron con tiros liberados (3/3 en triples), a lo que se unió Hanga, que le ganó la espalda a Doornekamp. Sin claridad en ataque, los laguneros solo tuvieron el recurso del 1x1 de Bogris ante Voigtmann, al margen de alguna que otra acción de raza de Hanley y Doornekamp (13-13, 6').



Pero ahí al cuadro lagunero se le acabó la gasolina en los dos lados de la cancha. El Baskonia lo olió e hizo sangre. Por un lado volviendo a anotar desde el perímetro, y también adelantando líneas y subiendo su nivel de intensidad para colapsar los ataques aurinegros (13-23). Sin la frescura necesaria, ni la posibilidad de circular el balón con fluidez, e incluso con varios de sus tiros punteados, el Iberostar pasó de estar incómodo a situarse al filo del desquiciamiento. Un desequilibrio emocional fruto, en parte, de un rival que bordeó la legalidad en sus contactos y que por momentos llevó a su terreno al trío arbitral. Situación que derivó en sendas técnicas a Vidorreta y San Miguel en apenas dos minutos.



El Baskonia sacó tajada y entre los tiros libres y de nuevo su acierto desde el perímetro (7/16 al descanso) disparó su renta hasta el 18-34 (15'). Sin la contundencia atrás de costumbre, el Iberostar estuvo cinco minutos sin anotar y vio como el partido se le había ido mucho antes de lo imaginado. Aún así, los laguneros tiraron de arrojo y de la efectividad de su zona presionante para frenar la sangría y recuperar la confianza. Y así, paso a paso, los laguneros obraron un parcial de 9-1 que volvió a apretar el electrónico (27-35).



Jugaron incluso los isleños para reducir su desventaja a seis, pero entre que Bogris erró y que su rival volvió a castigar desde el perímetro, el Baskonia no solo se fue con más aire al descanso (28-40), sino que regresó del intermedio dispuesto a resolver el duelo a la voz de ya (28-48, 23'). Todo parecía estar ya resuelto, tanto por marcador como por sensaciones. Pero una vez más el cuadro de Vidorreta demostró que, a poco que se lo permitan, a amor propio no le gana nadie, y con la puntería que le faltó en los dos primeros cuartos desde el 6,75 (2/13) limó la renta hasta un 39-50.



Despertar aurinegros que fue como un toque de atención para los visitantes, que si bien no mostraron la contundencia previa, sí salieron al paso de cada uno de los episodios de rabia (por al menos caer con la cabeza digna) mostrados por los tinerfeños, capaces de poner la otra mejilla y seguir en pie cada vez que recibían un golpe. Así, el Iberostar nunca se fue del partido, pero durante muchos minutos tampoco fue capaz de situar la renta visitante por debajo de la decena (50-63, 31').



Máxima entrega



Ya en el último cuarto, y cuando sobre el papel el agotamiento debía pasarle factura, el Iberostar redobló su entrega en busca de un imposible que ya no parecía tal. Un triple de Kirksay, una canasta de Doornekamp, y cuatro puntos de Richotti fruto de una técnica a Sito Alonso dejaron el marcador en un 62-63 con siete minutos por jugarse. En un visto y no visto la situación había variado y el conjunto lagunero estaba en disposición de luchar por la victoria. Ante un panorama inesperado a ambos conjuntos se les encogió la mano y aunque Luz, sobre el reloj de 24 pareció dar la enésima puntilla (64-70, a 3'20")



Pero si había logrado enjugar una desventaja de 20 puntos, el Iberos no podía tirar la toalla antes de un último arreón de los suyos, y ese lo dieron Richotti y Niang (69-70) antes de que Beaubois casi sentenciara a un minuto del final (69-74) tras rebote ofensivo pero con una acción previa muy controvertida en la que Shengelia pudo hacer pasos. Doornekamp respondió rápido (72-74) y en la siguiente acción los laguneros lograron que su oponente agotara la posesión. Con 19 segundos el Iberostar atacaba para al menos forzar la prórroga, y esa posibilidad iba a corresponder a Richotti, junto a un descomunal Bassas, el principal hacedor de la remontada. El argentino, sin embargo, no midió en su penetración y su lanzamiento no tocó ni aro, diluyendo la posibilidad de rubricar la machada. Sobre el papel queda la derrota, pero en la mente prima el arrojo canarista para dejar patente su impronta.