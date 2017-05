Amath, dos o tres semanas de baja

Después de perderse el encuentro de Murcia, de no entrenarse tampoco esta semana y de abandonar ayer El Mundialito media hora después de que sus compañeros iniciaran la práctica, a media tarde se confirmaron los malos presagios. Amath se perderá como mínimo los dos próximos partidos del representativo. El club emitía ayer un nuevo parte médico del jugador senegalés, en el que explicaba que padece un absceso en el pie derecho. Una infección que le ha originado gran dolor, incluso con el tratamiento que se le ha aplicado hasta la fecha.



La zona dañada le será drenada hoy mismo en Hospiten Rambla, por el traumatólogo De José. El tiempo de baja, según reza en la información facilitada por el club a través de su página web, "será de entre dos y tres semanas, dependiendo de la evolución". Eso implica que José Luis Martí no podrá utilizarlo en el encuentro de este domingo, ante el Lugo, ni en el que enfrentará a su equipo contra el Huesca. Y es más que probable que Amath tampoco pueda participar en el choque frente al líder Levante, ya que en el mejor de los casos solo podría entrenarse uno o dos días antes de ese duelo.



La indisponibilidad del atacante cedido por el Atlético de Madrid es un duro contratiempo para el CD Tenerife. No en vano, es su principal artillero, con 13 dianas, una de ellas en Copa del Rey. Pero no solo se echará de menos su concurso por el factor goleador sino también por su infatigable trabajo defensivo. Un mérito que no solo su entrenador sino también todos sus compañeros le reconocen cada vez que se les cuestiona por las prestaciones del futbolista africano.



Amath se incorporó a la disciplina del Tenerife con la competición ya comenzada. Su adaptación a la Isla y a su nuevo equipo fue rápida, así que Martí no tardó en otorgarle protagonismo. A la cuarta jornada ya se adueñó de una plaza de titular pero no fue hasta la duodécima jornada cuando eclosionó, al anotar dos goles en la victoria ante el Rayo Vallecano. A partir de ahí, se convertiría en un intocable para su entrenador, que pronto descubrió que como delantero aportaba mucho más a su escuadra. El de Murcia fue el primer partido oficial que se pierde desde que viste de blanquiazul. Y ayer se supo que al menos dos más va a tener verlos a distancia. En La Condomina se notó su ausencia, falta por ver si en los siguientes también será así.