Vidorreta: "El Baskonia es uno de los mejores equipos de Europa"

A Txus Vidorreta aún le duraba ayer el brillo en los ojos de una gran alegría que aún habita en él después del título europeo cosechado el domingo, así como de su posterior celebración. De hecho reconoció que tanto él como el resto de integrantes del Iberostar Tenerife están "muy contentos del éxito obtenido"."De nuestro primer título europeo, del ambiente que se ha vivido en la Final Four, de la proyección de la Isla a nivel europeo y del baloncesto tinerfeño en el ámbito mundial", agregó. Eso sí, aseguró que ya estaban "centrados en el partido ante el Baskonia", un partido, a su juicio, "de perfil más bajo porque este fin de semana estaba en juego una copa muy bonita y de la que se ha disfrutado mucho durante toda la temporada".



El técnico aurinegreo reconoció que el choque ante el cuadro vitoriano será de todas formas "muy difícil porque después de ganar un título y casi sin tiempo de preparación tienes que cambiar el chip para encima jugar contra uno de los mejores de Europa, que aunque no pudo sumar un trinfo ante el CSKA casi gana dos". Pese a ello, Vidorreta está convencido de que sus jugadores "son también muy competitivos y se aferrarán al encuentro desde el minuto uno".



"Tenemos enfrente un gran equipo, con uno de los mejores bases que domina la ACB y Euroliga, y una plantilla muy completa, bien trabajada, con buena defensa, con gran uso de manos, mucha capacidad para robar y un juego de velocidad a nivel top europeo", explica, antes de destacar que los suyos tendrán que vigilar a muchos de sus rivales, como "Voigtmann, Shengelia, Tillie, Hanga, Larkin, Beaubois". El preparador vasco no cuenta con un plan específico para medirse al Baskonia, ya que, como él mismo apunta, "no hay tiempo para preparar nada especial". "Todo el mundo conoce nuestra hoja de ruta y como nos va bien no vamos a andar cambiando. Vamos a trabajar duro en defensa, a compartir el balón, a aprovechar nuestras oportunidades para tirar de tres y cargar el rebote defensivo y ofensivo. Vamos a seguir así hasta el final de temporada porque tenemos la suerte de que el principal objetivo del año se ha saldado con un éxito rotundo y a partir de ahora toca disfrutar de lo que consigamos en la ACB", añadió. Vidorreta solo tiene en mente "ganar" los cuatro partidos que le restan de la liga regular y no escatimará en nada para lograrlo, aunque eso signifique cargar de más minutos a sus jugadores más utilizados.