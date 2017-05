Un duelo de altura tras la resaca

Casi sin tiempo para celebrar la obtención de su primer título continental, el Iberostar Tenerife debe enfundarse de nuevo el mono de trabajo para tratar de sacar adelante el primero de los cuatro encuentros que le restan para completar la fase regular de la Liga Endesa. Será esta una prueba que calibrará la capacidad de los jugadores aurinegros de controlar sus emociones y poder de concentración.



La contienda de esta noche, que quedaba pendiente de la trigésima jornada, le enfrentará a uno de los conjuntos más potentes del concierto nacional. El Baskonia, serio candidato al título, llega a esta cita con el objetivo de sumar un triunfo que le ayude a acabar como cabeza de serie en los play off. Una meta que comparte con el equipo de Txus Vidorreta, que de ganar hoy superaría en un hipotético empate de victorias a los vitorianos. Si bien el potencial de los de Sito Alonso es inmenso, ha llegado a la Isla sin parte de su arsenal. No han viajado ni Shane Larkin ni Chase Budinger, dos hombres fundamentales en la rotación del Baskonia, especialmente el base de Ohio. No obstante, la escuadra vasca cuenta con la suficiente profundidad de banquillo como para no echar en falta a ningún jugador. Y es que Nico Laprovittola, Rodrigue Beaubois y Rafa Luz garantizan que no se note la baja del base norteamericano.



Tampoco Vidorreta tiene a todos sus hombres en las mejores condiciones físicas. Tim Abromaitis y Davin White acusan sendas molestias y a ello se le suma el desgaste al que han sido sometidos los jugadores del Iberostar Tenerife en la Final Four de la Basketball Champions League que se disputó este pasado fin de semana en el Santiago Martín, escenario también del choque de hoy. Sin embargo, el subidón anímico que ha supuesto para el equipo lagunero el título europeo que se acaba de adjudicar puede actuar como estimulante para un conjunto al que la temporada le está saliendo redonda. Por si fuera poco, el Iberostar ya ha demostrado que puede ganar al Baskonia, como hizo en el Buesa Arena en la primera vuelta, al imponerse allí por 72-73 gracias a un palmeo de Javi Beirán sobre la bocina. El conjunto tinerfeño tratará de explotar al máximo su gran defensa para intentar doblegar a un rival que acaba de plantar cara a todo un CSKA en los cuartos de final de la Euroliga.