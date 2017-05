Crece la preocupación por Amath

Pesimismo por Amath. El máximo goleador del representativo completó ayer otro día más sin ejercitarse con el equipo y las señales son preocupantes con vistas al domingo (Heliodoro Rodríguez López, 12:00 horas) con motivo del cruce con el Lugo. Unas molestias en el pie derecho ya privaron a Martí del concurso del ariete en Murcia, donde el equipo le echó en falta y perdió por la mínima con el UCAM. Ahora, el temor a que su período de baja se alargue por más tiempo ya es una realidad. Por lo pronto, esta semana ya lleva dos entrenamientos sin hacer.



El cuadro técnico apurará hasta el sábado -día previsto para el último ensayo en el Heliodoro- para definir si Amath puede participar. Pero la idea de Martí no es forzar. Al delantero le molesta incluso al calzarse las botas, así que cualquier decisión en falso podría tener consecuencias. "No queremos arriesgar, vamos a actuar desde la precaución", avisaba el entrenador antes del viaje a Murcia. Entonces, el preparador blanquiazul determinó que Amath se desplazase con sus compañeros, pero llegado el día del partido le descartó hastas para el banquillo.



Sin el empuje y el olfato goleador del senegalés, el Tenerife pierde muchos enteros. Cada vez que ha estado disponible, ha tenido minutos. La del sábado fue la primera vez que se perdía un partido liguero con los blanquiazules, pues los otros dos que no jugó -las jornadas inaugurales- se disputaron cuando aún no había firmado por el representativo. En total, N'diaye suma 32 comparecencias (29 como titular), 2.593 minutos y hasta doce goles, la mayoría decisivos para explicar la privilegiada posición del Tenerife en la tabla.



En el vestuario no disimulan la relevancia de Amath. "Por la velocidad que tiene, lo buscamos más. Notamos su ausencia, aunque todos seamos importantes", razona Alberto al preguntársele por el africano. La buena noticia es que su recambio en la Nueva Condomina (Shibasaki) fue de los mejores en el choque contra el UCAM, va a más en los entrenamientos y todo apunta a que repetiría en el once.



Tras un par de semanas sin inquilinos en la enfermería, los lesionados vuelven a ser un foco de preocupación para Martí. Al margen de Amath, también Camille presenta molestias. Ayer inició la sesión con sus compañeros pero no finalizó el entrenamiento por precaución. Sufre "molestias por un traumatismo en el cuarto dedo del pie derecho", expone el parte médico facilitado el martes. Aún quedan tres entrenamientos, pero Martí empieza a mentalizarse para jugar sin Amath. Asunto capital.