Una visita más que obligada

Cuando el CB Canarias decidió apostar fírmemente por intentar organizar la Final Four de la Basketball Champions League, Félix Hernández y su equipo directivo tocaron en la puerta del Cabildo Insular para tantear el posible apoyo que podrían tener de la corporación insular con el fin de convencer al ente cestista internacional. Quizá como premio a la gran trayectoria de los aurinegros en el presente ejercicio, y seguramente convencido de que un evento así podría situar a Tenerife en el mapa cestista europeo, Carlos Alonso no se lo pensó ni un instante. Respaldo máximo que derivó primero en la concesión de la sede, y luego en la consecución del título por parte del cuadro aurinegro. Es por ello que la de ayer al Cabildo era, para el Iberostar Tenerife, una visita obligada para agradecer un sostén clave en un hito que quedará guardado para siempre en la memoria canarista. "Enhorabuena por el resultado, el éxito y el trabajo; y gracias por este estado de ilusión y felicidad colectiva que ha embargado a toda la Isla, es algo que no se paga con dinero", señalaba en su recepción oficial el presidente Carlos Alonso, que rindió "homenaje a un club humilde y sencillo, pero a la vez ambicioso, como es el CB Canarias".



Alonso alabó también a la entidad aurinegra como "ejemplo de gestión", en especial de su "directiva", y vaticinó que, como le ocurriera a él con motivo de la Copa del Rey que se jugara en la Isla en 1986, este título de la BCL puede suponer una explosión de canarismo en las futuras generaciones. "Seguro que a partir del domingo va a haber niños que van a empezar a comprometerse e identificarse con este club", afirmó. Por su parte, Cristo Pérez, consejera de Deportes, admitió "haber llorado con Txus" y agradeció el apoyo "de la afición por ser el sexto jugador". Mientras, Félix Hernández, presidente lagunero, reconoció que "es un orgullo y una satisfacción este tipo de actos" y afirmó que su club "representa a toda la Isla". Además, defendió la posibilidad de "hacer las cosas de otra forma". "Y lo estamos demostrando; no todo en la vida es dinero ni ganar y ya está", añadió.