Premio para los abonados

Todavía con el regusto del título logrado el domingo, el Iberostar Tenerife vuelve mañana a la competición con otro partido de primer nivel y que puede definir las opciones de los aurinegros para acabar la fase regular de la Liga Endesa entre los cuatro primeros. Una ubicación que permitiría a los laguneros contar con factor cancha a favor al menos en la eliminatoria de cuartos de final, o lo que es lo mismo, jugar el primer duelo del cruce en el Santiago Martín y poder decidir a su favor también delante de los suyos en un hipotético tercer duelo. Y en este momento cumbre, la entidad canarista quiere que su equipo vuelva a estar totalmente arropado desde la grada por lo que baraja seriamente la posibilidad de no cobrar a sus abonados en esos cuartos de final.



En el club aurinegro se valora notablemente el respaldo recibido de su afición en momentos importantes, sobre todo en las eliminatorias entre semana de la BCL, así como en la reciente Final Four, cuando la parroquia lagunera se tuvo que rascar el bolsillo. Además premiar esa fidelidad y de generar el mejor ambiente posible, el grupo de trabajo encabezado por Félix Hernández llevaría a cabo esta acción también a modo de guiño de cara al futuro. Este detalle para con los abonados podría tener un mayor margen de maniobra toda vez que las arcas canaristas se han visto reforzadas este curso, dentro de la partida destinada a la taquilla, por hasta cinco encuentros de la Liga Endesa en los que se ha conseguido o ha rozado el lleno.



Cambio de fechas



Dado que el Real Madrid se ha colado en la Final Four de la Euroliga (a celebrar entre el 19 y el 21 de este mes de mayo), la Liga ACB ha modificado los días de las eliminatorias de cuartos. En pos de una mejor entrada en el Santiago Martín al Iberostar le vendría de perlas el ser cabeza de serie, toda vez que el primer partido se disputaría el sábado 20 o el domingo 21 de mayo, mientras que el posible tercero está fijado para justo una semana después. El segundo (que jugaría como local el equipo sin factor cancha) se jugaría bien el jueves 25 o el viernes 26, por lo que la asistencia de aficionados podría resentirse un tanto.