Cámara: "Estamos en una situación privilegiada y vamos a pelear por ello"

El CD Tenerife anunció el pasado lunes la renovación por una temporada más su vinculación con Raúl Cámara. El lateral madrileño, que llegó en verano de 2013 y ya acumula 126 encuentros con la elástica blanquiazul, fue el gran protagonista de la sesión de entrenamientos de ayer, en la que antes de iniciarse recibió la felicitación de sus compañeros y, como se ve en la imagen, el abrazo de Aitor Sanz. Luego, una vez finalizado el trabajo, Cámara habló sobre este particular y otros muchos asuntos de la actualidad más inmediata de la escuadra tinerfeñista.



Raúl Cámara desveló que su continuidad una campaña más en el CD Tenerie supone "un motivo de mucha alegría, de poder seguir jugando en el fútbol profesional un año más y también lo tomo como un premio al trabajo y al esfuerzo. Tuvimos algún momento de dudas, mi familia y yo, pero evidentemente el mejor sitio era Tenerife. Es un sitio donde me siento querido y valorado, un equipo de Primera División aunque estemos en Segunda y es un privilegio. Al final en la balanza pusimos los años tan bonitos que hemos pasado aquí y eso nos ha hecho seguir".



Su carrera deportiva ha transcurrido, mayoritariamente, en el Sporting de Gijón y en el CD Tenerife. El defensa madrileño explicó que "en el Sporting de Gijón estuve seis años, dos en el filial y cuatro en el primer equipo. Ojalá pueda estar aquí cinco años o muchos más, ambos me marcarán de por vida, el Sporting me dio la oportunidad de jugar en Primera y el CD Tenerife de seguir en el fútbol profesional tras un año muy malo en Xerez. Además he tenido dos hijas, algo que nunca olvidaré y el día que me vaya para la Península me llevaré un trocito de la Isla".



El mejor recuerdo como blanquiazul que tiene Raúl Cámara es, como no, los partidos contra el eterno rival: la UD Las Palmas. "Me llamó mucho la atención el ambiente futbolístico que tiene la Isla, cuando jugué el derbi por primera vez me quedé alucinado. Es lo que un futbolista profesional quiere", manifestó.



Al ser cuestionado por si siente que hay presión en la recta final del campeonato, Cámara confesó que "llevo tiempo aquí y la presión sobre todo la tienes cuando estás abajo, jugando a vida o muerte. Nos jugamos algo muy bonito, pero hay que dejar la presión a un lado porque llevamos mucho tiempo trabajando para vivir algo así. Hay que disfrutar del ambiente, del partido, con un rival diferente al de las dos últimas jornadas".



"Las distancias entre los equipos son muy pequeñas, si fallas un día y ganan los demás bajas del tercero al sexto o al séptimo. Pero jugamos en casa y debemos ganar y revertir la situación. Quedan seis jornadas intensas que tenemos que disfrutar dentro de lo que podamos", dijo el defensa blanquiazul .



Cámara sabe cómo se las gasta el Heliodoro en los partidos importantes y destacó que "hay algo muy bonito en juego y la gente acudirá, ha acudido cuando estábamos abajo y el Heliodoro se ha llenado, por lo que ahora también. Es un factor fundamental, no solo porque se empiecen a notar los minutos, sino porque los rivales pueden sentir lo incómodo que es jugar cuando el Heliodoro aprieta".



También se le preguntó sobre los siete últimos partidos perdidos en la etapa de Cervera: "No pienso en eso, aquel año perdimos los siete partidos pero muchos injustamente. Esperamos tener más suerte y aprender de ello, pero creo que no va a pasar", dijo.



Finalmente, Cámara expresó un deseo: "Sería la guinda jugar en Primera con el CD Tenerife. He tenido la suerte de conocer esa categoría y volver a jugar con un equipo que ha confiado tanto en mí sería un sueño. Estamos en una situación privilegiada a falta de poquitas jornadas y vamos a pelear por ello".