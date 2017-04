Paso atrás del CD Tenerife

El CD Tenerife dio un paso atrás, imprevisto según transcurría el campeonato, al caer en su visita al UCAM Murcia en un encuentro en el que los blanquiazules no tuvieron la chispa necesaria, por un lado, para estar más vivos que su rival a balón parado; y, por otro, para buscar soluciones solventes en ataque ante la ausencia de su pichichi Amath. Uno de seis puntos posibles tras dos salidas a Soria y Murcia, dan alas a los rivales por los puestos de play off. Tal y como hizo famoso Fermín Cacho como atleta, el Tenerife deberá competir con la cabeza mirando hacia un lado y hacia otro para ver qué hacen Oviedo, Getafe, Cádiz, Huesca e, incluso, Lugo, el próximo visitante del Heliodoro.



De inicio, José Luis Martí apostó por el doble pivote Vitolo-Alberto, con Gaku Shibashaki en en lugar de Aitor Sanz -sancionado-. Pero la posesión en los primeros minutos fue para los locales. El empuje de los universitarios obligó a los isleños a deshacerse rápido del balón, lo que volvía a alimentar los ataques hacia el área de Dani Hernández. Aarón y Gaku fueron los primeros en entender que por abajo hacían más daño.



Tras el tanteo inicial, el Tenerife despertó. Igualó la posesión, dándole más sentido al juego. Lozano -dos faltas y un fuera de juego- empezó a meter miedo. Provocó un saque de esquina que remató el propio hondureño sin peligro para Biel Ribas (9'). El centroamericano volvió a subir las revoluciones, pero nuevamente en posición adelantada (10'). Su compatriota Jona, por su lado, volvió a nivelar las cosas con un disparo que se fue fuera por poco.



Germán, a balón parado, pudo adelantar a los blanquiazules -ayer todo de blanco-, pero su remate, solo, salió pegadito al palo. Los tinerfeñistas parecían haber dado con la tecla, sobre todo al imponer Alberto y Vitolo su ímpetu. El UCAM pasó a existir solo a balón parado. Y así pasó a adelantarse en el marcador. Dani atajó un remate a la salida de un saque de esquina, pero el rechace llegó a Tito que no perdonó. Seis días después, una acción calcada a Los Pajaritos volvió a condenar al Tenerife. Erre que erre en acciones de estrategia.



No reaccionaron los canarios. El partido se desordenó porque faltaba precisión en uno y otro bando, lo que benefició al UCAM ante un rival que se tuvo que estirar. Bien en la presión, irregular en el pase, desacertados arriba, eso sí sin inquietar a Biel Ribas. Eso es lo que propusieron los tinerfeñistas ante un oponente que jugaba a romper el ritmo para alejar el peligro. Y como un resorte, la defensa de Francisco dejaba al Tenerife en fuera de juego a la menor ocasión.



José Luis Martí apostó por Rachid en el lugar de Alberto en el inicio de la segunda mitad. Hombre por hombre pero sin mover el dibujo. Rachid empezó con ganas. Se la dio a Lozano, que se quedó en un mano a mano con el meta del UCAM, pero Biel Ribas barrió al hondureño antes de tocar el balón. El árbitro González Fuertes ni parpadeó.



Algo más dinámico, el Tenerife dio muestras de querer remontar. Suso dio un paso adelante, pasando Gaku a la banda: el de Taco haciendo de Amath y el japonés de carrilero. Más anárquico, el juego pasó de un lado al otro, eso sí, sin mucho tino. El cuadro murciano, más tapado, empezó a basar sus opciones en el contragolpe. Arropando su portería, el dominio blanquiazul era estéril en los últimos metros. Tayron entró para dar más profundidad, ocupando el lugar de Aarón. El Tenerife empezó a volcarse sobre su rival, dejando huecos en defensa. Había que arriesgar con más jugones en cancha.



Morillas vio la segunda amarilla en una acción clara y los isleños afrontaron los 15 últimos minutos en superioridad. Jouini suplió a Germán para jugar con dos arriba y tres atrás. Mientras, Biel Ribas dejó su puesto bajo los palos del UCAM lesionado. Gaku tuvo el empate en una buena acción colectiva de movimiento de balón, pero el japonés no conectó bien con el esférico. Lozano volvió a tenerla pero su tiro se perdió por el lado derecho de la portería. En la acción siguiente, Gaku volvió a asistir a Suso, pero de nuevo no hubo premio. El Tenerife terminó volcado, pero pagó muy caro su enésimo error a balón parado. La jornada pasada volaron dos puntos en el minuto 92. Ayer, otros tres.