El Canarias, conjurado para la gloria

La última conjura para alcanzar la gloria. El Iberostar Tenerife disputa esta tarde la final de la Basketball Champions League, una competición que los aurinegros iniciaron hace algo más de medio año como la vía para ganar un nombre en el panorama continental y en la que no solo han cumplido sino que tienen ante sí la opción de levantar su título, algo impensable hasta hace nada para el cuadro isleño. Tras una sobresaliente fase inicial, y hacer valer el factor del Santiago Martín en las eliminatorias contra el PAOK y el Asvel Villeurbanne, el conjunto de Txus Vidorreta se plantó en la final de esta tarde tras doblegar el viernes al Venezia. Hoy espera el Banvit turco, que en el duelo que inauguraba esta Final Four fue capaz de cargarse al AS Mónaco, sobre el papel el gran favorito a hacerse con el trofeo.



Más que el resultado, lo mejor del conjunto lagunero en el duelo de semifinales fue apreciar como ha recuperado la chispa que le ha caracterizado a lo largo de casi toda la temporada. Esa garra defensiva que tanto rédito le ha reportado a nivel nacional y continental, y que había quedado en un segundo plano en las últimas semanas. La coartada, lógica por otra parte, era llegar en las mejores condiciones posibles a la cita de este fin de semana, si bien algunas derrotas en la Liga Endesa pudieron sembrar de dudas el entorno canarista. Pero la victoria ante el conjunto italiano ha sido el mejor argumento esgrimido por los de Txus Vidorreta para demostrar la validez de su teoría.



Además, a la vez que daban el penúltimo paso para convertir en realidad lo que antes era solo un sueño, los jugadores del Iberostar se han convencido de que pueden rendir al máximo de sus posibilidades. Unas prestaciones que por ejemplo dejaron a su rival de hace dos días en 58 puntos. Hoy, contra el Banvit, pretender que los isleños repitan estos guarismos se antoja demasiado ambicioso, principalmente por la cantidad de puntos que poseen en sus manos el cuadro otomano, liderado por un imparable Jordan Theodore, sobre el que deberá aplicarse más que nunca Rodrigo San Miguel, perro de presa contra el Venezia. Es por ello que se hace necesaria una mayor aportación del perímetro, ya que el 6/24 en triples de la semifinal podría quedarse corto ante el adversario de hoy. Ahí, Doornekamp, el más regular en esta faceta, necesita de la ayuda de otros exteriores, caso de Davin White y Marius Grigonis.



Pero si el arsenal del Banvit en el juego exterior ya es de muchos quilates, dentro no tiene nada que desmerecer, principalmente gracias a la producción de Gasper Vidmar. Si el esloveno recibe cerca de canasta es casi imparable, pero ya el viernes demostró algunas lagunas y puntos débiles, toda vez que el Mónaco lo ató en corto con una agresiva defensa que lo desquició y lo llevó a cargarse de faltas. Georgios Bogris y Fran Vázquez ya conocen el camino para aportar su granito de arena en la consecución del título. Y en caso de emergencia siempre quedará el Santiago Martín, que si ya rugió en semifinales, en esta ocasión debe ser el sexto hombre si las cosas no marchan todo lo bien que se pueda desear. Ya lo han hecho en más de una ocasión y un último empujón significaría la simbiosis perfecta para que equipo y grada, todos en uno, celebraran el mayor hito de la historia del canarismo y del baloncesto tinerfeño. La ocasión lo merece y no hay que dejarla pasar.