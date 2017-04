Banvit, mucho con muy pocos

Al Banvit se le podría calificar como una de las grandes revelaciones de esta BCL, si bien su rendimiento en el torneo continental es solo una extensión de lo que viene realizando en la liga turca, donde es cuarto codeándose con los clubes de Euroliga, al margen de haber ganado hace dos meses la copa. El conjunto dirigido por el esloveno Sasa Filipovski ha sabido mantener el alto ritmo con el que arrancó la competición (ocho victorias en nueve encuentros) para colarse en esta final tras eliminar, en la penúltima estación a uno de los grandes candidatos, el AS Mónaco, remontando incluso una desventaja de 13 puntos.



Una situación de privilegio que los de Bandirma han alcanzado sin demasiado fondo de armario. "Es un equipo con una rotación escasa, de siete u ocho jugadores, pero con mucha calidad en el bloque que sostiene al conjunto", comenta Richy Pinto, entrenador tinerfeño y administrador del blog entrenadorinvisible.wordpress.com. Y así quedó patente en la semifinal del viernes, cuando tres de sus hombres no jugaron, otro que solo estuvo tres segundos en cancha y un quinto que no llegó a seis minutos.



"En defensa suelen hacer defensa individual", señala Pinto, para destacar que "en el bloqueo directo lateral paran muy bien las continuaciones hacia el aro con rotaciones desde el lado contrario". Ya en ataque el analista isleño destaca que "la salida de presión suelen realizarla con Orelik recibiendo y subiendo el balón, pudiendo iniciar sistemas desde este mismo jugador", si bien aclara que "cuando la presión no es individual y reciben traps (como los que puede realizar el Canarias) suelen sufrir mucho".



En el plano individual, y al margen del juego y la importancia que aglutina Jordan Theodore, Pinto destaca a Orelik, "un cuatro con muy buena mano y muy inteligente sin balón"; a Korkmaz, "muy bueno en visión de juego y tirador de máximo nivel"; así como "el gran físico de Vidmar, que se vale de balones doblados y continuaciones para anotar, normalmente en mate, aunque es muy mal tirador de libres".