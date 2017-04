Raznatovic recuerda que el club anfitrión no suele ganar la Final Four

Su indumentaria lo delata pero su personalidad más. Es uno de los representantes con mayor reputación en el concierto internacional. Y ayer Misko Raznatovic compartió sus sensaciones acerca de esta Final Four de la BCL con la opinión de tenerife.

El agente serbio no concedía antes de comenzar las semifinales muchas esperanzas al Iberostar Tenerife de conseguir el título por el siguiente razonamiento: "Según mi experiencia, los equipos anfitriones normalmente no ganan esta Final Four. Es una cuestión psicológica. Los clubes que juegan en casa sienten una doble presión y eso juega en su contra". Según él, lo mismo ocurre cuando "has hecho una gran campaña en la fase regular y todo el mundo espera que ganes". "Puedo dar muchos ejemplos, dolorosos ejemplos que he visto durante mi carrera", agregó. Aún así, declaró que lo positivo es que el cuadro de Txus Vidorreta "juega en su propia pista y por su puesto que deben creer que pueden ganar porque además tienen un buen equipo".

En relación con el nivel de la Basketball Champions League, Raznatovic apuntó que "los cuatro o cinco primeros equipos de la Eurocup sí son superiores a los de la BCL pero después en esta competición hay conjuntos más potentes que en la otra". Pese a esto, no le ve un gran porvenir a esta competición. "La BCL ha estado a un gran nivel este año, en cuanto a organización, financiación, etcétera. Pero tengo mis dudas con relación al futuro, ya que he escuchado que los equipos turcos, los italianos y los franceses van a irse a la Eurocup. Así que me da que con la BCL ocurrirá lo mismo que con la FIBA EuroChallenge", declaró un Raznatovic cuyo equipo favorito al título, el Mónaco, cayó eliminado ayer.