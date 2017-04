El Puerto Cruz quiere cerrar la permanencia

El Estadio Municipal de El Peñón afronta, en esta trigésimo tercera jornada de la Preferente tinerfeña, un duelo de alto voltaje. El Puerto Cruz tratará de asegurarse la continuidad en la categoría frente a un Unión Güímar que se presentará en el recinto portuense con el objetivo de lograr el título liguero, y por consiguiente, el retorno al grupo canario de la Tercera División. Solo una catástrofe en estas últimas dos jornadas privaría al cuadro de Ito Mora de no conseguir la permanencia en la competición interinsular. El Glassydur Icodense se mantiene a la espera de un posible tropiezo de la escuadra de Tasagaya.



El entrenador del Puerto Cruz explicó las opciones de permanencia que tiene su equipo: "Mucha gente nos da ya por salvados, pero lo cierto es que todavía no está cerrada matemáticamente. Nos haría falta un punto o ver que es lo que hacen nuestros rivales. En el fútbol hay muchas sorpresas y no queremos confiarnos. A falta de dos jornadas para el final, nos encontramos en una buena situación porque le tenemos ganado el golaveraje a todos los equipos de la zona baja, a excepción del San Lorenzo. Si logramos mantener la categoría el objetivo se habrá cumplido".



Cuestionado por el decisivo encuentro que tendrá lugar este domingo en El Peñón, el máximo responsable técnico del conjunto portuense afirmó que "viviremos un partido especial y bonito de jugar. Nos enfrentaremos al que parece que será el campeón de la liga. Nuestro recinto se vestirá con sus mejores galas. No le pondremos las cosas fáciles al Unión Güímar porque no queremos posibles especulaciones. Nos estamos jugando mucho e intentaremos ganar con nuestras armas. Además, un triunfo frente a los de Adonay Martín sería buena para la imagen del club".



Ito Mora habló de la vital victoria del pasado fin de semana frente al Atlético Tacoronte: "En los últimos choques, hemos encadenado dos resultados positivos consecutivos que nos posibilitan afrontar el tramo final de la competición regular en una situación más tranquila. Contra el Atlético Tacoronte sufrimos para sumar tres valiosos puntos que nos dejan a tan solo un pequeño paso de la permanencia. En el partido fallamos muchas ocasiones, pero conseguimos reponernos hasta en dos ocasiones para terminar venciendo con un postrero tanto de Iván del Pino".



El prepararon del Puerto Cruz dio su valoración de la temporada: "La Preferente ha estado marcada por el papel desempeñado tanto por Unión Güímar como por el Glassydur Icodense. Por detrás, equipos como el Cruz Santa y Orotava han intentado disputares las primeras plazas. Además, creo que San Andrés e Isora se descolgaron rápidamente, pero lo más positivo es que nunca han dejado de competir. El resto de escuadras han buscado asegurar la permanencia y asentarse en la categoría. El nivel que tenemos ha hecho que hasta el final se vean varios conjuntos implicados en el descenso".



Por último, Mora se mostró agradecido por el apoyo que han tenido por parte de la fiel afición portuense: "Espero dejar cerrada, este domingo, la continuidad en la Preferente, sobre todo, por ese público que nos ha acompañado a lo largo de la temporada. La gente de Puerto de la Cruz siempre cumple y nos has ayudado a estar en la buena situación en la que nos encontramos. Creo que este año hemos asentado las bases en la categoría y para la próxima temporada podríamos hacer soñar a nuestro público con un objetivo más ambicioso".