Mantener el rumbo hacia el 'play off'

El CD Tenerife se presenta hoy en Murcia con el propósito de sumar un triunfo que le permita manteners firme en su camino hacia los play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol español. La regularidad y solidez como equipo que está exhibiendo el conjunto blanquiazul durante casi toda la temporada signfica un aval de suficiente peso como para pensar que está capacitado para adjudicarse todo el botín que se pone en juego en La Condomina.



Su rival en esta ocasión, el UCAM Murcia, persigue metas menos ambiciosas pero no por ello posee un potencial inferior al de los canarios. No en vano, demostró el pasado sábado que sus futbolistas no tienen nada que envidiar a los de las plantillas de los clubes que ocupan los primeros puestos de la clasificación. Y es que los de Francisco llegan a esta cita después de haberse impuesto (1-2) en el campo del segundo clasificado, el Girona, en la jornada anterior. Gracias a ese resultado ha conseguido abandonar la zona de descenso, lo que de alguna forma le habrá reportado tranquilidad, además de moral.



Sin embargo, el cuadro de La Manga recibe al Tenerife sin algunos de sus titulares. Para este envite, no podrá contar con los lesionados Cedrick Mabwati y Vullnet Basha, así como, probablemente, con Ritchie Kitoko. Otro extinerfeñista, Hugo Álvarez, tampoco podrá intervenir en este duelo por sanción, el mismo motivo que impedirá también jugar a Tekio y Juande.



No obstante, el CD Tenerife pierde para este compromiso a uno de los jugadores que más equilibrio le de al equipo. Se trata de Aitor Sanz, que vio la décima cartulina amarilla en el choque anterior, que le enfrentó al Numancia. Un partido, el de Soria, en el que se les esfumaron dos puntos al conjunto insular en el último suspiro. Y ese final de encuentro es lo que no quieren los jugadores y técnicos del cuadro chicharrero que vuelva a repetirse. Todos se han conjurado para tratar de manejar mejor los tiempos del partido y evitar así accidentes como el de Los Pajaritos que en el recuento definitivo de puntos haya que lamentar.



Regresa Raúl Cámara al once tras cumplir sanción y constituirá la principal novedad, además de la presumible vuelta de Vitolo al centro del campo. El máximo goleador blanquiazul, el senegalés Amath, con problemas físicos en las dos últimas semanas, viajó con la expedición tinerfeñista pero su concurso en el enfrentamiento de hoy no está del todo garantizado. Con todo, Rachid y Gaku Shibasaki podrían cobrar un mayor protagonismo, quién sabe si como titular alguno de ellos, en este envite.