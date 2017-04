El Iberostar abre la puerta de la historia

Una cabezadita más y el sueño ya no será tal. Lo que parecía un imposible hace seis meses, cuando arrancó el periplo aurinegro por Europa, está a punto de convertirse en realidad en forma de título para el Iberostar Tenerife. Un solo paso le queda al cuadro lagunero para alcanzar el hito más grande de su historia, la Basketball Champions League, tras doblegar ayer a un Umana Reyer Venezia crecido en el arranque (3-10) pero que acabó claudicando ante la sobriedad defensiva de los aurinegos, de nuevo su salvoconducto para el éxito. Y es que después de esos minutos iniciales perjudicado por la tensión que suele atenazar al anfitrión, el conjunto de Txus Vidorreta impuso su filosofía, aquella que ahoga a su rival con una defensa de libro y lo desquicia con canastas al borde de la posesión.



Liberado ya de esa presión inicial (29-32) y con Abromaitis en el papel de estilete, el equipo aurinegro le bajo la persiana a los venecianos hasta tal punto que los de Walter de Raffaele estuvieron más de un cuarto viviendo de un pequeño puñado de tiros libres. Para cuando se quiso dar cuenta, el equipo transalpino ya estaba 16 abajo (50-34) y bajo el yugo de un conjunto que no solo volaba hacia una victoria relativamente cómoda, sino que además lo hacía cargando su mochila de esa confianza y chispa que parecía haber perdido por el camino en las últimas semanas.



Entraba en las quinielas que el Iberostar saliera atenazado, y los pronósticos se cumplieron. Pese a que Richotti, novedad en el cinco inicial, clavó su primer triple, fueron los italianos los más acertados desde el perímetro, con situaciones claras de tiro debido a unas ayudas muy largas de los aurinegros. Entre sus canastas de tres y la movilidad de Peric bajo los aros, el Venezia abría la primera brecha en poco más de tres minutos (3-10). Solo Bogris, tan poco ortodoxo como efectivo aportaba en los locales, toda vez que los lanzamientos desde el perímetro se le estaban quedando cortos a los laguneros. Así, los venecianos mantuvieron a resguardo su renta, ya fuera por una contra tras robo o bien con una pillería de Filloy (11-18).



Negado en el triple, el Iberostar cogió aire en las rotaciones. Lo hizo con la verticalidad hacia el aro de Grigonis y la chispa de White también en las penetraciones (16-18). Pero sobre todo con un Abromaitis superior, y que dejó casi en anécdota el triple de Haynes tras un despiste en un rebote defensivo (16-21). El ala pívot norteamericano empezó a ver el aro como una piscina para monopolizar un parcial de 7-0 que daba la delantera a los isleños por primera vez en todo el partido (23-21, 13'). El cuadro lagunero había contrarrestado a la perfección la apuesta de su rival de jugar sin un cinco nato, a la vez que estaba recuperando solvencia ofensiva (27-26). Pero a los canaristas les faltó extender a la defensa su descaro delante, lo que dio algo de respiro al conjunto de Walter de Raffaele (27-30).



Un De Raffaele al que de pronto se le apareció el fantasma en forma de Aaron Doornekamp, ese jugador al que no quería ver ni en pintura. Y es que el canadiense anotó dos triples seguidos, el segundo de ellos tras un control de balón de dibujos animados por parte de White (35-32). Ahora sí, el Iberostar parecía haber encontrado el equilibrio que le ha otorgado un marcado sello propio. Sólido delante, los laguneros supieron tener paciencia para sumar y entre alguna penetración y un par de rebotes ofensivos siguió sumando, como no, de la mano de Abromaitis, esta vez desde el tiro libre para firmar una primera parte perfecta y disparar a los suyos hasta un 40-32 tras un parcial de 11-0 (40-32). Solo un mal último ataque antes del intermedio y una canasta de Haynes sobre la bocina evitó que la reacción fuera intachable.



Puesta la velocidad de crucero antes del descanso, el Iberostar regresó del parón aún con una mayor intensidad, paso al frente que ejemplificó de forma colectiva. Una canasta desde la esquina de Doornekamp, , una antideportiva y un robo forzados por San Miguel, una canasta de Abromaitis sobre la bocina de 24 y un nuevo acierto de Bogris en un balón rebañado disparó a los aurinegros en un 10-0, que añadido al arreón en el epílogo del segundo acto (21-2 total) llevó a los tinerfeños a un impensable 50-34.



Efectividad ofensiva, pero sobre todo mordiente atrás para dejar a su rival sin anotar durante más de cinco minutos aún con el peaje de entrar en bonus demasiado pronto. Y es que fue solo así, desde el tiro libre, de la única forma en la que produjo el Venezia durante más de 10 minutos (50-37). Los italianos trataron de agarrarse al partido siendo más intensos atrás y corriendo para evitar los atascos de su ataque posicional (52-41). Pero la reacción veneciana la cortó de cuajo Kirksay con un triple (56-42). Solo 10 minutos para superar el primer escollo.



Los laguneros ya estaban lanzados y empezaron a gustarse, con un alley oop de Basas para Vázquez, o un triple de Doornekamp desde ocho metros para el 61-42. Al Venezia le quedaba tirar de orgullo para evitar la debacle, y lo hizo apretando los dientes atrás, probando con caja y uno, y provocando en otros momentos que el Iberostar agotara un par de posesiones de 24 segundos. Entre los triples de Ress y una agresiva presión a toda cancha los italianos colapsaron por momentos el ataque del cuadro aurinegro, que sin embargo nunca vio como su renta bajaba de la decena, solo cuando ya el partido agonizaba. Mañana, probablemente con el Iberostar Tenerife que estamos acostumbrados a ver, espera el Banvit turco. Y este equipo, en su mejor dinámica, no conoce de limites. La historia tiene la puerta abierta. Solo falta traspasarla.