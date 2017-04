El Fígaro, grande hasta el final

No pudo ser. Los esfuerzos del Fígaro Peluqueros para forzar un cuarto encuentro ante el Naturhouse Ciudad de Logroño finalmente no fueron suficientes, y el conjunto riojano logró revalidar su título de campeón de la Superliga Iberdrola por cuarto año consecutivo, tras un trabajado triunfo en el Pablos Abril (2-3). Las tinerfeñas logran así el subcampeonato liguero y dan por finalizada una temporada llena de momentos inolvidables.



Aunque la escuadra canaria salió al encuentro con la ilusión de un histórico triplete, se topó de frente con un concentrado equipo visitante que desde el inicio utilizó su potencial en ataque para hacer daño (5-11). La incansable lucha del Fígaro, con una brillante Flavia Dias a la cabeza, no sirvió para contrarrestar la calidad del vigente campeón liguero, quien se adjudicaría el primer parcial por 20-25.



Las pupilas de David cambiarían el guion del partido en el siguiente periodo. A través de una espléndida solidez en la red, el conjunto tinerfeño tiró de garra para aventajarse en el marcador y llegar al tiempo técnico respirando aire fresco (12-10). Fue entonces cuando el Fígaro, ayudado por un vibrante Pablos Abril, desplegó su mejor versión y frenó cualquier acción de las riojanas. El equipo blanquiazul, determinante en todas sus facetas, puso el empate en el encuentro tras conseguir el parcial a su favor por 25-17.



Ganar el segundo parcial dio la confianza necesaria a las canarias para seguir luchando al máximo nivel en el tercer set (10-6). Disputando cada punto como si del último se tratara, el Fígaro Peluqueros piso el acelerador para tomar el control del encuentro (17-13). Gracias a su solidez defensiva, el equipo tinerfeño imposibilitó el juego rival y, de esta forma, no dudó en aprovechar los errores de un dubitativo Naturhouse, logrando así llevarse un emocionante periodo (25-22).



Lejos de amilanarse, las riojanas quisieron poner tierra de por medio y evitar a toda costa los errores anteriores (11-15). Las equivocaciones en recepción castigaron a las canarias, quienes insistían para recuperar la aptitud positiva y volver a tomar los mandos del choque (16-18). El Naturhouse, muy efectivo en el ataque, apretó los dientes para forzar el tie-break (18-25).



En un último set de infarto, y pese a que el Fígaro Peluqueros tiró de casta para impregnar Taco de su esencia (4-4), los intentos de las blanquiazules no fueron suficientes. El Naturhouse, superior en un parcial decisivo, acabaría logrando el ansiado triunfo por 10-15.