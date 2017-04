Dani Hernández no se fía de un necesitado UCAM Murcia

Dani Hernández regresa a una ciudad en la que vivió durante una temporada, coincidiendo con su fichaje por el Real Murcia, en la campaña 2010/2011. "Es especial por volver allí, donde me reencontrarécon algún amigo y espero que nos den suerte y nos vengamos con los tres puntos", declaró. Cuenta el meta blanquiazul que en ese equipoconsiguió el ascenso, si bien no contó con demasiada participación. Eso sí, tuvo la oportunidad de enfrentarse en Copa del Rey al Real Madrid y a Ronaldo, dentro de lo que considera "un año muy bonito".



Después del mal sabor de boca que dejó el empate final ante el Numancia, Dani asegura que "eso ya ha pasado", así que solo le interesa lograr los tres puntos en el duelo ante el UCAM Murcia". Un conjunto, el dirigido por Francisco, del que no se fía a pesar de su situación clasificatoria. "Todos los rivales son peligrosos, al final todos nos estamos jugando algo a estas alturas y los partidos son duros. Queremos ganar en Murcia". Por último, restó importancia al hecho de que encajaran un nuevo gol a balón parado. "Hemos defendido bien todo el año. Somos el tercer equipo que menos encaja y eso habla del buen funcionamiento defensivo del equipo. El otro día nos tocó ver la parte cruel del fútbol, pero no hay que crear una psicosis sino tratar de tener más controlados los partidos", concluyó el internacional con Venezuela.