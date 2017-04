Suso alza la voz y censura que siempre se critica a los mismos

Suso Santana alzó ayer la voz y se quejó de una situación que lleva sufriendo durante varios meses. En declaraciones al digital eldorsal.com, el capitán blanquiazul denunció que todas las críticas se centran en él y en Vitolo "cuando las cosas van mal" y remarcó que "no es nada justo"



"Si te digo que las críticas las llevo bien, mentiría. Llevo mucho tiempo aquí y parece que todas se centran solo en dos jugadores. Cuando perdemos o las cosas salen mal, la culpa se la echan a Vitolo y a Suso. Es algo con lo que tenemos que convivir, pero no lo llevamos bien y molesta. Cada vez que pasa algo, a quien se mira es a nosotros dos. Es algo que incomoda, pues somos dos futbolistas que lo dejamos todo en el campo y tratamos de competir de la mejor manera posible", apuntó.



"Si jugamos, será por algo", sugirió el de Taco, quien ha revertido una posición difícil y vuelve a ser titular en los planes de Martí. "Venía de dos partidos importantes como el de Cádiz o el que jugamos ante el Oviedo, y me había quedado fuera para los dos. Seguí trabajando y volví contra el Girona. Lo que hago es dar lo máximo para poner las cosas difíciles al entrenador", reseñó Santana. Por último, recordó que el gran objetivo de esta temporada es clasificar al Tenerife para los play off. "Estamos en ello", dijo.