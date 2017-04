Otro partido sin Cristo González

Cada semana se encarece entrar en las convocatorias de José Luis Martí, que sigue optando por las rotaciones y por no sacrificar siempre a los mismos. Ayer fueron Cristo González y Edu Oriol los excluidos por decisión técnica, pero el caso del canterano resulta especialmente llamativo. Su cuota de protagonismo en los esquemas del representativo ha ido menguando de forma drástica a la vez que se enquistan las negociaciones para su renovación. Nadie garantiza que haya una relación entre una cuestión y la otra, pero el papel del delantero se ha hecho casi residual.



"Creo que he elegido a los mejores para este partido", justificó Martí, quien también deja en tierra a Edu Oriol y a Aitor Sanz, en este caso por sanción. A estos descartes se unirá otro más, que se conocerá mañana antes del partido (Nueva Condomina, 15:00 horas). "La pasada semana se quedó fuera Jouini y para el anterior viaje, el Choco. Hay una alta competencia y en función del tipo de encuentro que espero, elijo a unos u otros. Creo que he optado por los más indicados, pero hasta que no acabe el partido, no sabré si me he equivocado", reseñó el entrenador.



"Yo decido sobre los 18 que tengo que llevar, lo cual supone dejar a cuatro fuera. Y hacer un último descarte el día del partido es un compromiso más", indicó Martí, quien no disimuló que son éstas unas determinaciones muy difíciles. Además, se le preguntó por el mazazo de Soria en el último minuto. "Entre saques de esquina y faltas, nos remataron 15. En todas defendimos bien, excepto en una, la más jodida. El equipo estuvo concentrado en todo momento, pero nos tocó sufrir esa desgracia y ya es pasado", cerró.



Su comparecencia ante los medios de comunicación también sirvió para corroborar que su renovación quedará "para final de temporada" y para valorar los acuerdos suscritos para la continuidad de Carlos Ruiz, Vitolo, Suso, Jorge y más recientemente Raúl Cámara, de los que valoró su compromiso con el club. Del UCAM, Martí prevé que ponga en aprietos al representativo.



"De aquí al final, todos se juegan algo. Incluso hay equipos que temen verse abajo de repente si sufren dos derrotas consecutivas. Jugaremos ante un rival valiente, no nos dejarán jugar al fútbol y nos presionarán arriba. Habrá que dar nuestra mejor versión porque estarán muy encima de nosotros. La clave será aprovechar los espacios, hacer circular el balón con rapidez y encontrar las soluciones para sacar los puntos adelante", verbalizó. El equipo viaja hoy.