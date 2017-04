Nico no le quita ojo al trofeo

La Final Four Tenerife 2017 arrancó ayer oficiosamente. Lo hizo con una rueda de prensa conjunta, a modo de mesa abierta, en la que hablaron los entrenadores de los cuatro clubes y también sus capitanes. Discurso generalizado, en técnicos y jugadores, huyendo de favoritismos y coincidiendo en "lo especial" que significa haber llegado a este punto. Pero a pesar de quitarse presión y ponerse como único objetivo obligado "el disfrutar al máximo" de una cita que "ya es un premio para el equipo", Nico Richotti se comió ayer con la mirada el trofeo que distinguirá al campeón de este torneo. En su comparecencia ante los medios el de Bahía Blanca apenas le quitó ojo a la copa en cuestión. En su mente, un solo objetivo, levantarla el domingo por la noche.



"Nuestra historia es muy parecida a la del Venezia, la del un equipo que ha estado muchos años en divisiones menores, y que después de solo cinco años en ACB, y en la primera ocasión en la que jugamos una competición europea, tenemos la oportunidad de ganar esta Copa delante de nuestra gente; va a ser algo histórico", señaló el argentino, que también tuvo palabras de elogio para su rival. "Hemos demostrado durante muchos partidos que tenemos rachas de muy buen baloncesto, pero vemos que Venezia es capaz de superar ese tipo de rachas, ya que sus rivales se han marchado en el marcador y ellos han vuelto para competir en cada partido", explica el escolta. "No será fácil, pero trataremos de aprovechar el público a nuestro favor y romper el partido si una de esas rachas aparece", añadió.



Antes de las palabras de Richotti, Txus Vidorreta quiso ejercer de maestro de ceremonias al ser el anfitrión "de grandes equipos, grandes entrenadores, de una gran organización...". El vasco insistió en la necesidad de "divertirse" y tratar de "hacerlo lo mejor posible" antes de explicar el secreto que ha llevado a su equipo hasta esta Final Four. "El grupo es lo más importante, el no depender de un solo hombre, pero a la vez debes tener buenos jugadores que nos permiten realizar una buena defensa y mover el balón", añadió. Su rival de hoy en el otro banquillo, Walter De Raffaele coincidió con Vidorreta en el hecho de "no tener ninguna estrella", admitió que "los problemas físicos" han condicionado a su plantilla e insistió en la necesidad de frenar "a Doornekamp". "Trataré de hacerlo en el desayuno", bromeó. Si no lo hace, en la cancha quizá sea muy tarde para el Venezia.