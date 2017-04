Una mayoría de edad a lo grande

El 20 de abril de 1999 el Pabellón Santiago Martín acogía su primer evento de relevancia, un amistoso entre el Real Madrid y el Tau como inauguración oficiosa para un recinto que, bajo la titularidad del Cabildo Insular, se ha consolidado como centro neurálgico de destacadas actividades deportivas y culturales, así como cancha habitual de muchos de los representativos isleños en diferentes deportes. Este fin de semana, 18 años después, la popularmente denominada Hamburguesa, celebra su mayoría de edad a lo grande con la Final Four de la Basketball Champions League.



Quien mejor conoce las entrañas del recinto de Los Majuelos es su director, Jesús Álvarez, que pese a su minucioso conocimiento de la instalación ha tenido que desdoblarse estas últimas semanas para que todo esté listo esta noche. "Esta Final Four no es muy diferente a otros eventos, solo en su trabajo previo", comenta al respecto, para recordar una cierta similitud entre la competición de este fin de semana con "las de las dos Final Four de voleibol que se disputaron hace años, porque es llamativo como se transforma la instalación".



Pero con lo que más nervioso se pone Álvarez es con ciertos espectáculos culturales, en especial aquellos en los que el parqué puede sufrir algún tipo de desperfectos. "Nuestro gran cometido es preservarlo, al igual que las instalaciones que usamos día a día no sufran; porque el evento viene y se va", comenta el director del pabellón, que en el día a día, y al margen del personal de vigilancia y administrativo, se mantiene con el propio Jesús y otros dos operarios.



Lejos de anclarse, el Santiago Martín trata de renovarse casi de forma continua para no quedarse obsoleto. "Este año ya se instaló un nuevo equipo de sonido adecuado al espectáculo del baloncesto, y también se está renovando todo lo que tiene que ver con las pantallas LED de pista y los marcadores", comenta Álvarez sobre unas primera acciones que darán paso a otras "a medio y largo plazo: "La idea es ampliar el aforo, mejorar los vestuarios, terminar de adecuar el gimnasio para el CB Canarias". Pasos obligados para que Las Hamburguesa siga siendo un pabellón a la vanguardia durante mucho años más.