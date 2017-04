La historia espera al Iberostar

Fin a la espera. Un mes después de haber certificado su presencia entre los mejores de la Basketball Champions League (BCL) el Iberostar Tenerife afronta la primera Final Four de su historia. Y lo hace como anfitrión, una condición que le llega a los aurinegros como premio a su buen hacer deportivo, organizativo y de sus seguidores, y que los de Txus Vidorreta deben aprovechar para llevar a sus vitrinas un elegante trofeo que viene coqueteando con la Isla en las últimas semanas. Sería (y a la espera de lo que pueda suceder en los play off de la ACB) la guinda a una temporada idílica y casi soñaba, un curso por encima de las posibilidades de los laguneros y que ha situado a los canaristas ante la clara opción de grabar su nombre en esta competición de nuevo cuño.



Partiendo de la base de que no alzar el domingo el trofeo de vencedor de esta BCL no supondría una decepción, la ambición del Iberostar para esta cita es máxima. Desde el mismo día de su clasificación con la victoria frente al Asvel Villeurbanne, Vidorreta y los suyos han enfocado toda su preparación para llegar en las mejores condiciones posibles a este fin de semana. Una puesta a punto que ni ha sido sencilla ni ha dejado las mejores sensaciones. Así, los caprichos del calendario han provocado que los canaristas, acostumbrados a doblar partidos una semana sí y otra también, solo hayan disputado tres duelos en este último mes. Una intermitencia que ha llevado a ciertos parones que desde el conjunto aurinegro se ha enfocado como la recarga de baterías para llegar en plenitud de condiciones a este tramo final de curso.



Este mayor descanso del habitual ha estado acompañado por un par de encuentros que quizá puedan despertar cierto recelo en el entorno canarista. Así, la clara derrota en Murcia y la más reciente sufrida en Málaga, con varios minutos de ausencia total, que derivaron al 88-67 final. Pico de forma un tanto preocupante que debe quedar de lado ahora, nueve días después. "El equipo llega en uno de los mejores momentos de la temporada, tanto físico como mental", aseguraba el miércoles Vidorreta. Ahora es al equipo al que le toca demostrarlo, recuperando la frescura y la alegría que le puso en boca del basket nacional y de la BCL. Con esa necesaria recuperación, el cartel de favorito no le quedaría nada grande al Iberostar.



A título particular varias son las equis marcadas en rojo por el cuadro lagunero para intentar culminar de forma mágica su andadura europea. Por un lado, el equilibrio de Davin White, obligado a recuperar el tono que le hace ser un jugador tan peligroso penetrando, como asistiendo y lanzando desde el perímetro en los momentos más calientes. La otra pata de la mesa a reparar es Marius Grigonis, que hace un par de meses había alcanzado una capacidad de producción que le convertía en factor diferenciador. Sin embargo, el lituano ha cuajado varios partidos muy irregulares, haciendo que la aportación del perímetro se resienta ostensiblemente.



Con ellos al 100% y el resto dentro de sus prestaciones habituales el Iberostar está en disposición de doblegar a un rival, el Venezia, con un estilo corte y morfología similares a los de los canaristas. En caso de hacerlo, hacer el suelo realidad solo estaría a un paso.