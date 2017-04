El Fígaro no puede fallar

El Fígaro Peluqueros vuelve hoy al Pablos Abril (20:00 horas) con un objetivo muy claro: ganar al Naturhouse Ciudad de Logroño. Tras acumular dos derrotas en el Polideportivo de Lobete, el cuadro lagunero necesita forzar un cuarto encuentro para impedir que el conjunto riojano consiga su cuarto título liguero consecutivo. Si Naturhouse Ciudad de Logroño se impone en el partido de hoy, la Superliga Iberdrola 2016-2017 tendrá campeón. Si vence Fígaro Peluqueros Haris la serie se irá al cuarto partido, que se disputaría el lunes, 1 de mayo, a las 19.30 horas.



El reto será mayúsculo. No en vano, las riojanas reafirmaron el pasado fin de semana su potencial con dos trabajados triunfos (3-0 y 3-1) y buscarán, con insistencia, terminar estas eliminatorias por la vía rápida. Pero al otro lado estará un incansable Fígaro que no tendrá la más mínima intención de rendirse y que luchará por conseguir un histórico triplete.



Así lo ha manifestado el técnico tinerfeño, David Martín, que ha reiterado que "aún podemos conseguirlo. Este equipo ha demostrado que es capaz de todo. Confiamos plenamente en nuestras chicas y sabemos que se dejaran el alma en la pista para darle un aliento de esperanza a nuestra afición".



Eso sí, el técnico blanquiazul sabe que "no será nada fácil", y que se enfrentan a un potente rival con jugadoras de gran nivel. "Siempre hemos tenido claro la gran valía del Naturhouse. El pasado fin de semana no supimos frenar sus potentes ataques y desarrollar nuestro juego, pero esta semana hemos hecho examen de conciencia para encontrar nuestra esencia", aseguró Martín.



También considera que la afición será "una pieza clave este viernes. Hacemos un llamamiento para que todos aquellos amantes del voleibol acudan a Taco. Esta semana ya lo hemos manifestado en las redes sociales. Juntos es la forma de superar este gran desafío y escribir un nuevo capítulo en la historia del Haris".



Por su parte, el Naturhouse, que llega a la Isla sin presión tras ganar los dos primeros choques de la final, tiene la posibilidad de acabar invicto la competición si consigue superar al Fígaro esta noche.