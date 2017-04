Vidorreta ve a los suyos como motos

Txus Vidorreta trasmite optimismo. A menos de dos días para afrontar su semifinal de la Final Four en la BCL, el técnico del Iberostar Tenerife cree que su equipo llega "en muy buena disposición mental", pero sobre todo, "en uno de los mejores momentos a nivel físico" para tratar de darlo todo en un evento único para el club lagunero. "Todos sabemos de la importancia del evento y del éxito enorme que supone estar aquí tras codearnos todo el año con grandes equipo europeos. Ahora estamos con una gran motivación y un gran entusiasmo por seguir compitiendo al máximo durante este fin de semana y si es posible ganar a Venezia para meternos en la final", apuntó al respecto.



El hecho de ejercer de anfitrión puede llevar a la sobreexcitación al conjunto aurinegro, una posibilidad que ayer descartaba Vidorreta. "Creo que no sucederá porque el equipo ya ha tenido bastantes partidos en los que ha habido un magnífico ambiente en el Santiago Martín, y en el que fue capaz de dominar durante mucho tiempo esa excitación. El equipo ya ha sabido sobreponerse a ese exceso de ansiedad que pueda haber de nuevo en este evento. Tenemos experiencia y además hemos aprendido a lo largo de la temporada", señaló, para no individualizar, sino agarrarse a la "experiencia como colectivo" que su conjunto ha "adquirido a lo largo de los 50 partidos de este año".



En la misma línea de lo que expresaba el día anterior Rodrigo San Miguel, Vidorreta considera que el camino más corto para tratar de derrotar al Venezia es la defensa, "un valor adicional que pueda marcar la diferencia". "Para ganarles hay que jugar un buen baloncesto, en defensa y en ataque, pero en una Final Four habitualmente los tanteos no son muy altos, y el trabajo defensivo prima sobre el acierto ofensivo. Pienso que en estos momentos de la competición normalmente la llave está en la defensa, y la nuestra a lo largo de la temporada ha sido excelente", resaltó en este sentido, para admitir que "la del Venezia también lo ha sido".



Se concentran esta noche



Vidorreta insistió que, "pese a haber jugado solo tres partidos durante el mes de abril", los "descansos programados" en estas últimas semanas en su plantilla le vendrán de maravilla para llegar muy bien tanto "a la Final Four", como para "el esprint final de la competición". Los aurinegros están citado esta noche en un hotel de la capital para cenar y quedar concentrado, "tal y como se hace en cualquier partido como visitante", concluyó el técnico.