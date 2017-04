Cristo González, intransferible

La oposición de Cristo González a las diferentes proposiciones que le ha planteado el CD Tenerife para renovar su contrato sitúan al conjunto blanquiazul ante una difícil disyuntiva: venderle en verano o dejar que se marche gratis un año más tarde. Pues bien, los jerarcas del representativo ya han decidido. Si las conversaciones emprendidas hace algunos meses con sus agentes acaban sin acuerdo, la entidad no dará facilidades para su trapaso durante el próximo mercado estival. Más bien al contrario, la idea es declararle intransferible.



Desde las oficinas del Heliodoro no tienen la previsión de que vayan a producirse ofertas competitivas por Cristo, cuya cláusula de rescisión asciende a cuatro millones de euros. Difícilmente habrá clubes que quieran pagar siquiera la mitad de esta cifra, pues el ariete no ha tenido un gran protagonismo durante esta temporada y además quedaría libre en verano de 2018. Así pues, se ceñirán a la cantidad estipulada por contrato si aparecen equipos interesados.



El Tenerife considera que facilitar la venta de Cristo sentaría un grave precedente y ofrecería un mensaje contradictorio al resto de canteranos de la institución. En cambio, sí entienden que el acuerdo suscrito para la continuidad de Jorge Sáenz (renovado hasta 2020) sí será un estímulo para que otros sigan su camino e interpreten que el conjunto chicharrero es un buen sitio para progresar y alcanzar el fútbol profesional.



Todos los intentos del Tenerife por Cristo han resultado baldíos. Aunque el isleño está perdiendo dinero por no haber accedido a renovar -su salario está entre los más bajos del plantel y aún no tiene ficha profesional-, sus agentes se niegan a llegar a un acuerdo satisfactorio como el firmado por Jorge. Según ha trascendido, uno de los principales obstáculos estriba en que ambas partes proponen cifras muy distantes para la cláusula de rescisión.



Este martes, en Radio Club Tenerife, el director general blanquiazul recordaba que González tiene contrato hasta 2018 y sugería que la entidad hará "un último esfuerzo" por prorrogar su vinculación contractual. También admitía que, hasta ahora, "el diálogo no está siendo eficaz" y que tampoco puede "alargarse la negociación sine die". Entretanto, los blanquiazules también negocian en otros frentes. Los objetivos prioritarios para el venidero mes de mayo son las renovaciones de Alberto Jiménez y Aarón Ñíguez, quienes ya han verbalizado que no habrá problemas. Tampoco los hay con Raúl Cámara, que hoy mismo podría rubricar su nuevo contrato con el club.