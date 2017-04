El Buzanada se cobra su deuda

El CD Buzanada ganó por fin en su tercer intento el título por el que opositaba desde hace cuatro temporadas. Y lo hizo tras contener durante más de 90 a un Ibarra que no pudo imponer su mayor potencial. Ninguno de los dos conjuntos realizó un partido brillante pero sí derrocharon esfuerzo y pasión sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López.



Los dos contendientes iniciaron el duelo con mucho brío. Nada de especulaciones en un partido del que todos los protagonistas querían disfrutar. Pero fue el Buzanada el que comenzó percutiendo. Lo hizo a través de una cabalgada por banda de Samu cuyo centro al área no pudo rematar con acierto Omar (11'). El conjunto de Las Galletas, con mayor veteranía en sus filas, se fue asentando poco a poco en el terreno de juego hasta lograr retroceder a su rival. Y eso coincidió con un mayor protagonismo de Sandro Rodríguez moviéndose entre líneas. De las botas del propio exjugador del CD Tenerife llegaría la primera ocasión para los suyos, al chutar desde lejos, aunque sin consecuencias (22'). Eran los mejores momentos del Ibarra, que Manzi se encargó de confirmar un minuto después con un nuevo disparo, en esta ocasión desde el vértice del área, que también se marchó alto.



El Buzanada tenía dificultades para superar la presión de sus adversarios cometió algunas pérdidas que supo rectificar con un buen trabajo defensivo. Eso sí, en ningún momento renunció a buscar la meta contraria, como se comprobó en una volea algo defectuosa de Omar tras recibir de Borjita (35). En el tramo final del primer período las fuerzas se equipararon de nuevo y solo un tiro desde la frontal de Ángel entrañó cierto peligro para la zaga del cuadro que dirige Maziño (45').



Patricio de Ara decidió dar entrada a Raúl Barcos y Balduino tras el descanso. Más experiencia y calidad para un Ibarra que debía hacerse notar más de lo que había exhibido en la primera mitad. Sin embargo, fue el conjunto del Clementina de Bello el que volvió a salir más intenso. Así, una falta cometida sobre samu la ejecutó Borjita con intención pero Edwing, bien colocado, respondió con solvencia (53'). El Ibarra no era capaz de hacerse con la pelota, si bien pudo marcar en una falta de entendimiento entre Andrés y Gabri, quien finalmente logró interceptar el remate a bocajarro de Manzi (57'). Más clara aún fue la ocasión en la otra portería que tuvo Samu. Recibió de Andrés dentro del área pero Edwing tapó perfectamente (63').



El choque se abrió muy pronto, lo que propició que el balón llegara con cierta facilidad a ambas áreas. Sandro la tuvo también a pase de Balduino y de nuevo Gabri salvó a los suyos (68'). El desgaste del Buzanada había sido mayor durante la mayor parte del choque pero sus jugadores parecían llegar enteros al tramo definitivo. Aún así, Balduino pudo deshacer la igualada con un intento de vaselina que se le fue ligeramente desviada (78'). El Ibarra cercó el arco contrario en los instantes finales con el fin de evitar los penaltis pero no consiguió su propósito.