Preparados para los ´play off´

Aunque todavía no está claro si el Tenerife jugará la promoción de ascenso, en el club no quieren dejar ninguna cuestión al azar y ya trabajan con la necesaria diligencia para afrontar distintos asuntos relacionados con la posible disputa de los play off. El director general del representativo, Víctor Pérez Borrego, ratificó ayer que los abonados dispondrán de "ventajas importantes" si el cuadro blanquiazul disputa los cruces. "Tanto como entrar gratis no, pero sí dispondrán de unas condiciones especiales en los partidos en casa, así como en los posibles desplazamientos", enunció.



El alto cargo insular no se mostró partidario "del gratis total", pero sí de fijar "unos precios que no sean disuasorios". Sobre todo para los abonados, a los que se pretende premiar por haber estado al lado del equipo durante toda la temporada, pero también para el público en general. "El objetivo, llegado el caso de que el Tenerife jugase esa fase final de la competición, sería un lleno absoluto en el Heliodoro", apuntó.



Asimismo, Pérez Borrego confirmó que ya trabajan en los posibles desplazamientos, para los cuales las peñas pretenden viajar con el equipo: "Así es, y por este motivo hemos contactado con alguna compañía especializada en este tipo de servicios para tener bien definidas las tres o cuatro alternativas que podrían darse, en función de que el Tenerife dispute la promoción y cuáles pudieran ser los rivales. Va a haber poco tiempo disponible, de acuerdo con el calendario establecido por la Liga, así que hay que trabajar con antelación".



"Como los viajes van a ser complejos y los emparejamientos seguramente se van a conocer en cuestión de días. Nosotros estamos trabajando para tener las cosas previstas, a ver si es posible reforzar el acompañamiento del equipo en los desplazamientos en los partidos vitales que pueda haber a final de temporada", reseñó Pérez Borrego, quien el pasado jueves recibió por parte de las peñas la confirmación de que quieren desplazarse "de forma masiva" para los posibles play off.



Sin promociones



El portavoz blanquiazul también hizo ayer un balance eminentemente satisfactorio de las medidas adoptadas por el club para fomentar la afluencia al Heliodoro Rodríguez López. "Las promociones funcionaron razonablemente bien", razonó. Eso sí, desde las oficinas del Heliodoro no han activado ninguna para el choque venidero ante el Lugo, una cita para la que sí habrá actividades desarrolladas de acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz: un escenario con artistas, una especie de museo del club que será instalado en los exteriores del Heliodoro, etcétera. "En las conversaciones que putualmente mantenemos con la Sociedad de Desarrollo, trabajamos para hacer más atractivo el partido del 8 de mayo. Vamos a conformar una oferta de ocio que pueda acompañar al encuentro en sí, con distintas actividades en las proximidades del estadio, y confiamos en que muchos aficionados se acerquen al Rodríguez López", subrayó.



En cuanto a la relación con los grupos de animación, dijo que "el proceso de reuniones con las peñas va bien". "Nos permite conocer las necesidades que tienen y establecer vías de colaboración con los distintos colectivos. Finalmente, todos ellos han aceptado formar parte de la Federación de Peñas, que se va a refundar", dijo. Además, confirmó que "en el último partido en casa de la liga regular, se va a instaurar un día de reconocimiento a la afición en general y a las peñas en particular". Será en el cruce contra el Nástic, previsto para comienzos de junio.