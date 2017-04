CB Canarias e Iberostar, un matrimonio en el que ganan todos

Cuando en el verano de 2011 Iberostar Hoteles decidió aceptar el patrocinio que le propuso un equipo de LEB Oro de baloncesto, poco o nada se pudo imaginar que en algo más de un lustro ese club, el CB Canarias, estaría a las puertas de ganar un título europeo. Ni por mucho que uno de los responsables de ese acuerdo, Óscar González, director de Marking Europa, expresara su deseo de que la marca se convirtiera en "talismán" de los isleños. La premonición no solo se hizo realidad ese mismo curso (ascenso a la ACB), sino que además, y dentro de un matrimonio casi perfecto, el crecimiento del conjunto tinerfeño ha sido continuo. "Ni en mis mejores augurios me planteaba esta situación", admite el propio responsable de la cadena hotelera.



Con perspectiva, y a dos días de la Final Four de la BCL, Óscar González reconoce que "Iberostar y el CB Canarias se encontraron en el momento justo", al margen de que "la propuesta de Félix y su equipo era bastante comedida y encajaba ya que sus valores de equipo coinciden con los valores de la marca". Una apuesta que echó a andar en septiembre de 2011 y que cada día se ha solidificado más dentro de "una entente cordial" que más de un argumento. Por un lado, "una gestión del club perfecta en todos los ámbitos", y también como "un refuerzo de ese compromiso que Iberostar tiene con la sociedad de Canarias y de Tenerife, con acciones que, como esta, unan a mucha gente bajo la bandera de un equipo", explica el responsable de Marketing.



"Plenamente satisfecho con el resultado de la apuesta" que tiene a Iberostar en el escaparate continental que supone esta Final Four, Óscar González destaca, por encima de todo, la forma de hacer de los dirigentes canaristas. "Todo lo que pueda decir de un equipo con personas excelentes son elogios, y cuando alguien analice cómo deben ser las cosas en la gestión de una entidad deportiva con mano firme, criterio deportivo y económico, pues ahí debe estar el Canarias", comenta el responsable de la cadena hotelera, que incluso percibe que la dinámica positiva en los despachos se traslada a la cancha, "hasta el punto de que los jugadores ya quieren ir a jugar a Tenerife, cuando antes ni sabían dónde estaba el equipo".



En plena cresta de esta "inimaginable" ola deportiva, González considera que Iberostar ha "puesto un grano de arena con acuerdos plurianuales que dan cierta tranquilidad al club en la gestión y a los jugadores por saber que están respaldados por una marca". "Es muy distinto tener que esperar, cada verano, a ver cómo se solventa gran parte del presupuesto de la siguiente", dice igualmente el directivo de la empresa mallorquina, que además aprecia "beneficios colaterales para todos los sectores de la Isla", y reconoce igualmente que "el flujo de ruido que está generando el Iberostar Tenerife es espectacular". "Resulta complicado concretar cuál puede ser el retorno, pero lo que sí tengo claro es que supera con creces el acuerdo y la aportación", admite.



Es por ello, y con otros dos años más aún de vinculación por delante, que Iberostar no descarte fortificar, más si cabe, esta simbiosis. "Nos gustaría que el Iberostar llegara a ser como lo fue en su momento el TAU en Vitoria, el Pamesa en Valencia o el CAI en Zaragoza, donde la gente conocía al equipo por la marca", apunta González, para el que "esto no es un mero acuerdo comercial, porque además vincula a la marca muy estrechamente a Tenerife". "Ojalá que esta historia dure más y nos podamos convertir en un atributo de marca-equipo, que la gente nos sienta en Tenerife como algo suyo", añade. Mientras, aboga por "disfrutar de algo histórico como es esta Final Four".