Tres que quieren repetir título

Afronta el Iberostar Tenerife este fin de semana una experiencia tan desconocida como inhabitual. La lucha por un título europeo que parecía imposible hasta hace nada e incluso inalcanzable solo unos meses atrás. El escenario, por grandioso y por la trascendencia histórica que ya de por sí tiene en el club canarista, puede asustar y superar a la mayoría de sus jugadores. Pero no debe ser así exactamente. Y es que cinco de los profesionales aurinegros ya saben lo que es afrontar una Final Four de rango europeo, y tres de ellos lograron incluso levantar el trofeo de campeón. Son los casos de Fran Vázquez, Georgios Bogris y Aaron Doornekamp.



Fran Vázquez. Después de haber naufragado en la Final Four de Berlín 2009, el FC Barcelona logró repetir en la lucha por el título un año después, en una cita que se jugó en París. Allí el cuadro azulgrana, con Fran Vázquez en sus filas, no falló y ganó sus dos partidos, doblegando en semifinales al CSKA de Moscú por 64-54 (con 11 puntos, seis rebotes y 14 de valoración del gallego) y luego en la gran final al Olympiakos por 86-68. Ese día el de Chantada disputó casi 16 minutos para aportar seis puntos, dos rebotes y, sobre todo, cuatro tapones para 11 de valoración. En el total de aquella Euroliga Vázquez promedió, en 22 encuentros, 7,5 puntos, 3,4 rebotes y 1,1 tapones.



Georgios Bogris. En esa misma edición de la Euroliga en la que Fran Vázquez lograba hacerse con el título, un joven Georgios Bogris (21 años) aparecía como jugador secundario en un Panathinaikos heleno que no pasó del Top 16. Ya al curso siguiente y de nuevo bajo la dirección de Zeljko Obradovic, los atenienses dieron un paso al frente y se colaron en la Final Four de Barcelona. El papel de Bogrinho seguía siendo residual hasta el punto de acumular apenas seis minutos en dos encuentros anteriores, y ser descartado para los duelos de esta cit a definitiva. En la semifinal el Panathinaikos pudo con el Sine y en la final se deshizo del Maccabi.



Aaron Doornekamp. Lejos de los focos de la Euroliga, hay otro jugador en este Iberostar Tenerife que también sabe lo que es celebrar un título europeo. Es el caso de Aaron Doornekamp, que hace menos de un año colaboró para que el Fraport Skyliners se alzara con la FIBA Europe Cup, que como sucede ahora con la BCL, echaba a andar en la campaña 2015/16 bajo el auspicio de la FIBA. También dentro de un formato de Final Four el conjunto germano doblegó al BC Enisey en semifinales (con seis puntos, cuatro rebotes y dos robos del canadiense en 22 minutos) y al Varese en una final celebrada el 1 de mayo (66-62), encuentro en el que Aaron hizo cinco puntos y un rebote. Números, el del ahora alero aurinegro, por debajo de sus promedios a lo largo de toda la competición: 9,1 puntos, 4,5 rebotes y 2 asistencias. Unos guarismos que en parte terminaron por convencer a Aniano Cabrera para acometer su fichaje. Vázquez, Bogris y más recientemente Doornekamp guían el camino para que el resto del Iberostar Tenerife pueda presumir a partir del domingo por la noche de tener en su haber un trofeo continental de clubes.