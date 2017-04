Principio de acuerdo con Cámara

Raúl Cámara también renueva. Desde el club dan "prácticamente por cerradas" las negociaciones emprendidas con el lateral derecho para la renovación de su contrato, que expiraba el próximo mes de junio. De hecho, ya existe un principio de acuerdo para que su vinculación con la entidad quede prorrogada por una temporada más.



El Tenerife -a través de su director general, Víctor Pérez Borrego- ya había advertido de que pretendía dejar encaminadas la mayor parte de las renovaciones entre marzo y abril, para que así "todos los esfuerzos se centren en el área deportiva" con vistas a la pugna del equipo por el ascenso de categoría, con la más que probable disputa de los play off. En este sentido, José Luis Martí prefirió dejar aparcado su propio caso para más adelante, pero con determinados jugadores se han ido cerrando los acuerdos previstos.



Los primeros en ver prorrogados sus lazos con el Tenerife fueron Vitolo y Suso Santana, en ambos casos por un año más. Los siguientes, Aitor Sanz y Germán, ampliaron su relación con la institución por otra vía, pues en sus respectivos contratos existían cláusulas de renovación automática por partidos jugados. A todos ellos se sumó más recientemente Jorge Sáenz, que hoy mismo comparecerá ante los medios de comunicación para detallar los acuerdos para la firma de un nuevo contrato, la cual se produjo el pasado jueves.



El acuerdo con el central isleño era uno de los grandes anhelos de Alfonso Serrano y del propio director general, quien confiesa que "hace unos meses parecía impensable" que ambas partes alcanzaran un punto de encuentro. Sáenz renueva hasta 2020 y, además, se verá valorada su progresión con un incremento de sus emolumentos.



En cuanto a Cámara, se ha ponderado que haya sido otra vez uno de los futbolistas con mayor protagonismo en las alineaciones del cuadro técnico blanquiazul. En este curso como en el anterior, su titularidad es una constante. Así, ha disputado un total de 2.537 minutos en liga y ha sido elegido para 30 comparecencias, todas ellas como titular. Su cuota de protagonismo supera con creces a la del resto de zagueros del plantel.



Nacido en Madrid en 1984, Cámara ya tiene al Tenerife entre los clubes que más le han marcado. Antes, jugó para el Sporting de Gijón, en cuya cantera se formó; Recreativo de Huelva y Xerez, su última parada antes de llegar a la Isla. Recientemente verbalizaba su voluntad de seguir de blanquiazul y cumplir su sueño de "jugar en Primera" con esta camiseta, una voluntad que está cada día más cerca. Sea como fuere, Cámara ha preferido no dar detalles de las conversaciones iniciadas por el club con sus agentes, y que ambas partes han llevado con suma discreción hasta llegar a buen puerto. Conseguida la continuidad del lateral diestro blanquiazul, los esfuerzos de los jerarcas insulares se centran en lograr un acuerdo con Aarón Ñíguez, que también acaba contrato en junio. El caso del alicantino presenta más dificultades, por cuanto se ha revalorizado considerablemente a lo largo de la segunda mitad de la competición y podrían aparecer pretendientes. El ex del Elche ya ha hecho saber al club cuáles son sus pretensiones. Toda vez que quiere seguir, se supone que también renovará.