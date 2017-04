Hernández: "Veo al equipo muy responsabilizado ante la 'Final Four"

En la semana de la Final Four de Tenerife , a Félix Hernández no le dan las horas del día. El presidente canarista trata de multiplicarse para atender todas sus ocupaciones habituales y además supervisar y colaborar en las tareas necesarias para que este evento de la BCL salga a pedir de boca toda vez que el CB Canarias ejerce de anfitrión. "No hay un solo hueco en la agenda, pero nos compartimos el trabajo entre todos porque no somos Superman. La gente del club está tope, desde el primero al último", comentaba anoche el dirigente aurinegro, al que sí le da tiempo de expresar su confianza en las opciones del Iberostar Tenerife de cara a este fin de semana. "Los veo muy bien y están muy responsabilizados; sabían que el peor momento de la temporada, en lo que a exigencia deportiva se refiere, llegaba ahora por todo lo que se nos venía, tanto por la Champions como por los partidos en liga", apunta el rector tinerfeño, que prefiere, como en él es habitual, ser cauto a la hora de hablar de título.



Un posible desenlace feliz, el del domingo (en caso de superar la semifinal del viernes), que según Hernández no debería variar la hoja de ruta de este Iberostar Tenerife para lo que resta de Liga Endesa. Como tampoco debe afectar el no levantar el trofeo de esta BCL. "Con todo lo que ha pasado este año la plantilla nunca ha tenido presión añadida, ni momentos en los que ganar o perder haya influido", expresa Félix, que en este sentido ve al equipo aurinegro "bastante maduro" por lo que "no por ganar el título o perder desde semifinales se dejará notar en el futuro más inmediato de la Liga Endesa. Confío y apelo a eso porque sería lo ideal de cara a poder competir igual en la ACB. No se ha vendido nunca que el objetivo era ser primero, sino seguir compitiendo, en eso estamos y seguro que vamos a acabar mejor de lo esperado", añadió igualmente.



Ya en clave previa de esta Final Four, Hernández apunta que los preparativos son "llevaderos", pero a la vez admite que él y su grupo de trabajo no tienen "ni un minuto para descansar". "Es mucho trabajo y durante muchos días, pero estoy contento porque va todo sobre ruedas", señala igualmente sobre una metodología que se sustenta sobre tres patas. "Tenemos un equipo de trabajo formado entre Champions, Ideco y nosotros. No es fácil organizar este tipo de eventos pero afortunadamente contamos con buenos profesionales y gente con experiencia en las tres instituciones. Seguro que surgirán problemillas, como los puede haber en cualquier tipo de evento de este tipo, pero vamos avanzando y eso es lo importante", argumenta en este sentido.



Sí reconoce Hernández que preparar una competición como la que se vivirá el fin de semana en el Santiago Martín "no tiene nada que ver con un partido importante en la Liga Endesa". "Principalmente porque la zona VIP y de palco es mucho más grande; se ha invitado a los 40 equipos que participaron en la Champions y entre todos los foráneos vendrán más de 700 personas, muchas más de los que pensamos inicialmente y no resulta sencillo ubicarlos a todos. Es muy complejo pero se solventa bien", manifiesta el presidente del club lagunero. Por delante le quedan otros seis días más para intentar que todo salga bien en lo organizativo. En el plano deportivo serán los jugadores los que tengan la palabra.