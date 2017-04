El Unión Güímar acaricia el ascenso

El Unión Güímar está muy cerca de conseguir el ansiado ascenso al grupo canario de la Tercera División. Una victoria, la próxima jornada, del conjunto de Adonay Martín en El Peñón, certificaría el retorno a la máxima categoría autonómica. Por su parte, el ajustado triunfo de este pasado fin de semana del Glassydur Icodense frente al Charco del Pino le valió a la escuadra de David Alonso para asegurarse, como mínimo, el puesto de 'play-off' de la Preferente tinerfeña. Por la zona baja, el Valle Frontera abandona la zona comprometida mientras que el histórico Laguna consumó su descenso a la Primera Regional.



El Unión Güímar roza el título liguero de la Preferente, después de solventar con claridad el duro enfrentamiento que se le presentaba en esta trigésimo segunda jornada frente a un rival de la zona alta de la tabla como es el Cruz Santa. El cuadro de Adonay Martín dejó encarrilado el partido desde la primera parte, merced a un doblete de Josué y al tanto de Yosimar. Tras la reanudación, la superioridad numérica de la que gozaron los güimareros por las expulsiones de los realejeros Darío y Jairo García, les posibilitó redondear el marcador con los goles, de nuevo, de Yosimar y Chirri.



Por su parte, el Glassydur Icodense consiguió una sufrida victoria frente a otros de los equipos que pelearon hasta el tramo final de la competición regular, por la zona noble de la clasificación. El tercer triunfo consecutivo sumado contra el Charco del Pino permite al conjunto de la ciudad del Drago asegurar matemáticamente la segunda plaza de la tabla. Rubén Rosquete fue el protagonista en las filas norteñas al aprovechar, en el tramo final del choque, un balón muerto dentro del área, para darle tres valiosos puntos a su equipo. Unos 700 espectadores presenciaron este importante partido de la entidad de Icod de los Vinos.



El Orotava se despidió de la posibilidad de entrar en la fase de ascenso. A pesar de ello, la escuadra de Los Copos prolongó su espectacular racha en la Preferente y encadenó su decimonoveno resultado positivo en esta categoría, al derrotar a un necesitado Transportes Mary Esperanza, que cae a descenso. El conjunto de Alexis Jerez se adelantó en la primera parte con el tanto obra de Dani. Con el receso, los orotavenses dejaron encarrilado el partido, a través de Kirian, pero vieron como los verdiblanco acortaron distancias, al transformar Teo una pena máxima. El cuadro de Los Cuartos, en inferioridad numérica por las expulsiones de Beni y Marino, sentenció en el alargue con el tanto obra de Fernando.



El San Isidro retomó la senda del triunfo frente al colista San Andrés. Los de Francis Díaz asaltan la quinta plaza de la clasificación al beneficiarse de los tropiezos de Charco del Pino, Atlético Granadilla y Atlético Tacoronte. El conjunto de Migue Ramos hizo méritos para el empate, sobre todo en un segundo tiempo, en el que fue mejor. Sin embargo, el Raqui no dejó escapar la renta obtenida, antes de la media hora, con los goles de Moha y Emilio. El tanto del costero Joel, al anotar una pena máxima en el ecuador del segundo período, dio emoción al tramo final del choque.



Remontada del Juventud Laguna ante un San Lorenzo, que se complica en estas dos últimas jornadas que restan para el final de la temporada regular. Los pupilos de Lorenzo Morales tomaron las riendas del partido con el gol transformado por Joshua. Sin embargo, el conjunto morado consiguió la igualada antes del descanso, a través de Rubén. A poco para el final, el lagunero Gabi privó a la entidad del Óscar Pérez de un vital punto por la permanencia.



El Puerto Cruz terminó con la racha de las últimas semanas del Atlético Tacoronte. El cuadro de Toño Dorta, quien comunicó esta semana que oficialmente no continuará el próximo curso en las filas tacoronteras, se adelantó hasta en dos ocasiones con los goles de Danilo y Manu. Sin embargo, los portuenses respondiendo poniendo las tablas por mediación de Kiko Ratón y Lele. Un postrero gol de Iván del Pino dio al conjunto de Ito Mora tres vitales puntos para su continuidad, un año más, en la Preferente.



El Valle Frontera culminó la machada de las últimas jornadas y abandona las posiciones de descenso de la Preferente tinerfeña. El conjunto de William Morales encadenó su sexta victoria consecutiva, la séptima en cuanto a resultados positivos se refiere, después de solventar el decisivo duelo que se le presentaba en esta jornada frente a un rival directo por la permanencia como es el Portezuelo Tegueste. Un solitario tanto de Airam, a poco de comenzar el partido, fue suficiente para que los herreños se llevaran los tres puntos de la Ciudad Deportiva Los Laureles.



Por último, reparto de puntos en un entretenido encuentro disputado en el recinto de Valverde. Isora y Atlético Granadilla no se jugaban nada e hicieron disfrutar al poco publico asistente al partido, de un duelo ameno en el que el herreño Oliver y el granadillero Kitoti fueron los protagonistas en sus equipos al completar sus buenas actuaciones con sendos dobletes. Con este resultado, la entidad de la Isla del Meridiano, ya descendida, suma su segundo empate consecutivo y evita matemáticamente ser el colista de la categoría.