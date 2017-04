Puñalada en el 92

Doloroso como un golpe en el estómago, el remate de Dani Calvo en el tiempo de prolongación arrebató al Tenerife el derecho a soñar con la segunda plaza -se habría quedado a cinco puntos-y le condenó a una situación que no quería antes de empezar. El Girona mantiene casi intacta su renta y el Huesca queda a tiro de una victoria, así que el play off no está asegurado. Ni mucho menos.



Sabe el empate a derrota porque el triunfo en Los Pajaritos estaba casi atado. Bastaba con defender una última falta lateral -cometida por Jorge, ya con el tiempo a punto de cumplirse- y el Tenerife habría levitado en la clasificación. Sigue tercero, pero con la sensación de que ayer dejó volar algo más que dos puntos. Sigue maldito el feudo del Numancia, que ayer se atragantó por muchos motivos.



Indudablemente fue el de Soria un partido marcado por los resultados del día antes. Habían patinado todos (del primero al séptimo, sin excepción) y faltaba por jugar solo el representativo, que soñaba despierto con cazar al segundo. Así que cocinó Martí el envite desde la ambición que le define, optó por jugar con dos delanteros -como había ensayado toda la semana- y sacrificó a Vitolo, hombre capital. Cabía esperar un Tenerife al abordaje, que dominase y atacase más. Pero el juego, gris y con lagunas, no fue el esperado.



El calor, el horario, el irregular estado del césped y un Numancia que jugaba a placer fueron obstáculos superlativos para que se hallaran cómodos los blanquiazules, que tardaron en asentarse sobre la cancha. En realidad, no lo consiguieron nunca durante la primera mitad. Y amenazó el rival con adelantarse, lo cual evitó Dani, incomensurable. Las paradas del cancerbero son imprescindibles en el relato del partido. Si al descanso se llegó con empate, fue por él, otra vez indomable.



En los compases iniciales desperdició Amath -tiró fuera- la más clara de las opciones insulares, si bien las más nítidas fueron todas del Numancia: primero una falta bien lanzada por Íñigo Pérez que Dani salvó en la escuadra y luego tras una contra finalizada por Nacho, que el portero desvió de milagro a saque de córner.



El Tenerife escapaba por los pelos de sufrir un escenario todavía peor y faltaban aún 45 minutos. Eso sí, las tornas cambiaron tras el intermedio. Martí ajustó algunas piezas y el equipo salió con otra cara. Consciente de lo que se jugaba, minimizó riesgos atrás y atacó con más fiereza.



Empezó el Tenerife a encontrarse cómodo con la irrupción de Gaku, que llevó aparejada la reubicación de Amath, quien pasó a la derecha y auxilió a Jorge, que ayer sufría en el costado. Las permutas dieron aire al representativo, que se adelantó en Soria cuando menos lo esperaba. Fue una asistencia pluscuamperfecta de Aarón (desde la izquierda) la que habilitó a Lozano para reconciliarse con el gol. Ni el propio delantero sabe bien si le pegó con la cara, el hombro, el pecho... Pero el balón entró. Y el Tenerife cobró ventaja.



Hecho lo más difícil, al grupo de Martí le quedaba la última tarea: defender su renta, alejar el balón de su propio arco y contener el ímpetu de los últimos cartuchos numantinos -entraron Marc Mateu y Kike Sola-. Aún aturdida por el 0-1 parecía tambalearse la escuadra de Arrasate, que no gana en Los Pajaritos desde febrero. Pero nadie contaba con un mazazo en la prolongación, el más trágico de los finales. Se cobró el árbitro una falta evitable que bordó Íñigo Pérez en la ejecución y asistió a Calvo, que se elevó sobre las camisetas blanquiazules para rubricar (con la testa) el gol definitivo. Fue para el representativo otra ocasión perdida, también la enésima señal de que el ascenso pasa por la promoción. Para el CD Tenerife un latigazo a siete jornadas del epílogo. En Girona respiraron, aliviados.