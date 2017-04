Al Mensajero se le resiste la victoria en casa

El Mensajero desaprovechó una buena oportunidad para abandonar la zona de peligro del grupo II de la Segunda División B. El conjunto de Mingo Oramas no pasó del empate frente a un rival directo por la permanencia como es el Navalcarnero. Los madrileños se adelantaron en el partido a través de Joaquín, pero el cuadro del Silvestre Carrillo consiguió poner las tablas por mediación de Borja Rubiato. En el ecuador de la segunda parte, los rojinegros no fueron capaces de sobreponerse a un equipo de Juanjo Granero, que terminó el partido con diez jugadores sobre el campo.



En una primera parte igualada, el conjunto de Mingo Oramas saltó al verde sintético del Silvestre Carrillo con las ideas muy claras, y buscó acercarse con peligro a las inmediaciones del cancerbero madrileño Alberto Olmedo. Sin embargo, fue el Navalcarnero el que, en una de sus primeras aproximaciones sobre el arco de Ione Puga, se adelantó en el marcador, tras un saque de esquina lanzado desde la derecha, del que se sirvió Joaquín para conectar un disparo raso en el área pequeña. Con el mazazo del tanto en contra, el Mensajero no se vino abajo y comenzó a generar ocasiones de peligro sobre la portería del meta visitante Alberto Olmedo, en especial con acciones de Nacho Rodríguez y Ale González, que los madrileños solventaron con muchos apuros.



En el minuto 22, el cuadro de Mingo Oramas logró establecer la igualada, tras una recuperación de Juanda en las inmediaciones del centro del campo, quien cedió para que su compañero Borja Rubiato, con todo a placer, empujara el esférico. Con las tablas en el marcador, el conjunto palmero se hizo dueño del partido y Alberto Olmedo fue el protagonista en las filas visitantes, evitando en varias ocasiones que el Mensajero le diera la vuelta al marcador, en especial con buenas paradas a disparos de Borja Rubiato. Sin embargo, los pupilos de Mingo Oramas no fueron capaces de traducir su absoluto dominio en claras ocasiones de gol.