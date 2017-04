El Iberostar acaba quinto el fin de semana tras la victoria del Barça

En Gran Canaria, el Herbalife garantizó su clasificación para disputar las eliminatorias por el título y sigue aspirando a ser cabeza de serie tras imponerse de manera clara al Movistar Estudiantes

El Valencia Basket sigue líder de la Liga Endesa tras su triunfo en Sevilla mientras que el Barcelona Lassa logró, gracias a la conexión Rice-Tomic, un contundente triunfo que pone fin a la buena racha del Unicaja y el Herbalife Gran Canaria aseguró su clasificación para las eliminatorias por el título. Con los partidos Iberostar Tenerife-Baskonia e ICL Manresa-Real Madrid aplazados hasta el 4 de mayo por los compromisos europeos de madrileños y vitorianos, la trigésima jornada liguera también vio este fin de semana como el MoraBanc Andorra sumaba una nueva victoria que le acerca al play off. Estos resultados han provocado además que, momentáneamente, el conjunto aurinegro desciende a la quinta plaza.



Ayer, el Barcelona Lassa dio, en el partido más atractivo de la jornada, un paso de gigante en sus aspiraciones de ser cabeza de serie al arrollar en el Palau Blaugrana al Unicaja por 89-70 en un choque donde las 17 pérdidas de balón visitantes decantaron la balanza ante un agresivo bloque azulgrana. Los malagueños, que perdieron su primer partido tras conquistar la Eurocopa, ofrecieron una mala imagen y fueron claramente superados por un rival que además les gana la diferencia de puntos en caso de empate final entre ambos equipos.



Con esta victoria del Barcelona ante el Unicaja, el Iberostar Tenerife estaría obligado a ganar en el Palau Blaugrana en la penúltima jornada de la liga regular para no verse perjudicado en un posible triple empate, donde los malagueños serían siempre primeros con tres victorias frente a un único triunfo que suman ahora mismo los azulgranas y los aurinegros.



En Gran Canaria, el Herbalife garantizó su clasificación para disputar las eliminatorias por el título y sigue aspirando a ser cabeza de serie tras imponerse de manera clara al Movistar Estudiantes, que solo pudo exhibir su potencial en el tercer cuarto. El MoraBanc Andorra también dio un paso de gigante esta jornada hacia el play off después de la solvente victoria ante el Montakit Fuenlabrada por 96-78. El equipo del Principado sigue intratable en casa, donde sólo ha perdido un partido de los catorce que ha jugado y después de la derrota del Bilbao en la pista del Joventut aventaja en dos victorias a su rival directo por la octava plaza.