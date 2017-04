Se encomienda al Pablos Abril

A pesar de haber luchado con garra e intensidad, el Fígaro Peluqueros no ha podido evitar su segunda derrota ante el Naturhouse Ciudad de Logroño (3-1). La evidente mejoría de las blanquiazules no sirvió para volver a tierras tinerfeñas con una alegría en la maleta, y el conjunto canario se aferrará a su afición el próximo viernes para forzar un cuarto encuentro en la final de la Superliga Iberdrola.



Dispuestas a no cometer los errores del partido anterior, las blanquiazules salieron muy enchufadas a la pista de Lobete y con la confianza necesaria para revertir la situación ante el vigente campeón liguero (10-10). No obstante, pese a la lucha del Fígaro por continuar poniendo entre las cuerdas al conjunto riojano, los problemas de recepción de las canarias acabó decantando el set a favor de las locales (25-18).



La escuadra canaria no dio síntoma alguno de rendición en el siguiente periodo y volvió a la carga, a través de una espléndida solidez en la red, para tomar ventaja rápidamente en el marcador (4-7). En un set, denotado por la igualdad (15-15), las pupilas de David Martín no dudaron en apretar los dientes para desplegar su mejor juego (19-21). Gracias a un gran trabajo colectivo blanquiazul, sumado a una sobresaliente eficacia en ataque, el Fígaro pudo llevarse el parcial (21-25) y poner tablas en el encuentro.



Como era de esperar, ganar el segundo parcial supuso un plus para las leonas de Taco, quienes aprovecharon su brillante aptitud para controlar el ritmo del choque (10-14). Aunque bajo la dirección de Cristina Sanz, las canarias ampliaron su renta (12-18), el equipo riojano insistió para recortar las distancias con un parcial de 6 puntos. Tras la igualdad (18-18), y a pesar de que el Fígaro se impuso como muro infranqueable en la red, las de André Collin consiguieron adjudicarse un disputado set por 26-24.



De nuevo Helia González



Con la intención de no verse en apuros, el Naturhouse utilizó su efectividad en ataque, liderado de nuevo por Helia González, para pisar el acelerador en el marcador (12-8). Los intentos del Fígaro, con Patricia Suárez a la cabeza, terminaron no siendo suficientes y las locales acabaron sumando su segunda victoria de estas eliminatorias al cerrar el cuarto y último set por 25-19. Las blanquiazules tienen ahora una última oportunidad para conseguir el ansiado triplete. Será el próximo viernes en el Pablos Abril de Taco, a partir de las 20:00 horas, momento en el que el Fígaro recibirá al Naturhouse Ciudad de Logroño para intentar, por todos los medios, forzar un nuevo duelo y evitar así que las riojanas consigan su cuarto título liguero consecutivo.