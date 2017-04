El Fígaro cae en el primer duelo de la final ante un rival muy enchufado

No pudo ser. El Fígaro Peluqueros no se ha podido regalar una alegría en el primer encuentro de la final de la Superliga Iberdrola ante el Naturhouse Ciudad de Logroño. Las tinerfeñas cedieron ayer en tierras riojanas por 3-0 y deberán seguir luchando hoy para conseguir el tercer título de la temporada. Conscientes de lo que estaba en juego y con el claro objetivo de conseguir el título liguero por cuarto año consecutivo, el equipo riojano salió a la pista de Lobete muy concentrado y con ganas de pisar el acelerador ante las tinerfeñas (12-7). El gran potencial en ataque del Naturhouse, liderado por Daniella Da Silva y Helia González, hizo mucho daño a las pupilas de David Martín, quienes no fueron capaces de desplegar su mejor juego (25-13).



A pesar de su lucha para no repetir errores, la escuadra canaria no pudo evitar que las locales ampliaran rápidamente su renta en el segundo set (7-2). El Fígaro Peluqueros no dudó en apretar los dientes, y gracias a una evidente mejora en recepción, pudo recortar las distancias anteriores (13-11). La situación no mejoró después, el conjunto tinerfeño no pudo frenar las embestidas de un imparable Naturhouse, que presumió de solidez en todas sus facetas, especialmente en el servicio. Las blanquiazules dejaron escapar el parcial por 25-15.



Todo siguió igual



El guion no cambió en el último periodo (13-7). El Fígaro no lograba dar con la tecla para mostrar su juego habitual y mermar así la calidad de su rival, mientras que por su parte, las riojanas, con una espectacular Helia González a la cabeza, dominaba con contundencia el ritmo del encuentro (18-11). Aunque el técnico David Martín intentó buscar soluciones, el equipo lagunero no pudo llevarse el último periodo (25-16) y acabó cediendo por 3-0 en este primer encuentro de la gran final liguera. Las blanquiazules deberán ahora hacer jornada de reflexión para esta tarde, a las 18:00 horas, volver al Polideportivo de Lobete en busca de una victoria que les permita seguir soñando con un posible y ansiado triplete, tras haber ganado ya Supercopa y Copa.