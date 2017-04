Una preparación ¿muy larga?

El hecho de compaginar dos competiciones durante varios meses fue una de las mayores incógnitas a despejar en el Iberostar Tenerife al inicio de curso. Una situación hasta entonces inédita para el conjunto lagunero pero que los de Vidorreta solventaron con matrícula de honor. Ahora, en el tramo más determinante de la temporada, los papeles se invierten. Y es que los caprichos del calendario han querido que el cuadro isleño apenas dispute partidos durante el mes de abril, una disminución en el ritmo competitivo que bien podría servir para cargar pilas, pero que también abre una puerta, la de la duda para saber si realmente llegarán los aurinegros a la Final Four de la Basketball Champions League del próximo fin de semana con la misma chispa que han exhibido a lo largo de todo el curso.



Una incertidumbre que viene dada por dos aspectos, los resultados de los últimos partidos y, sobre todo, la escasa cantidad de encuentros a disputar. Los laguneros solo han ganado uno de sus últimos cinco duelos, si bien en su descargo hay que apuntar que dos de sus rivales fueron Valencia y Unicaja, así como la visita a un Andorra inexpugnable. Pero lo que quizá sea más preocupante, al menos a priori, es que desde el día 8, coincidiendo con la visita al Principado, los isleños solo van a acumular un duelo (el disputado este pasado miércoles en Málaga contra el Unicaja) para no perder el ritmo competitivo. El tener que descansar el pasado fin de semana y el no poder jugar este ya que el Baskonia está inmerso en los play off de la Euroliga, tienen la culpa.



Los otros equipos



En medio, un parón de 72 horas para desconectar, y por delante, nueve días (si bien la plantilla descansará mañana domingo) antes de su duelo contra el Venezia. Una puesta a punto que Vidorreta deberá gestionar de forma exacta para que a los suyos no se les haga demasiada larga la espera ni que tampoco lleguen con más ansiedad de la debida. Todo lo contrario sucede con los otros participantes de la Final Four, empezando con el propio Venezia, que mañana recibe al Varese para luego viajar el miércoles a la Isla. También este domingo juega el AS Mónaco, que recibe al Limoges. El que sí adelantó su partido ayer fue el Banvit turco, que venció al colista Halk Enerji por un claro 97-71. Hasta el viernes no se sabrá cuál ha sido la hoja de ruta correcta para optar en las mejores condiciones posibles al título de esta BCL.