Martí espera al mejor Amath

Ha sido el nombre propio de la semana. Amath N'diaye, objeto de deseo para varios clubes, es el gran valor del Tenerife y la principal amenaza para los rivales. Ahora que el club -por boca de su director general, Víctor Pérez Borrego- ha confirmado que le siguen distintos equipos nacionales y extranjeros, del senegalés se espera que no se distraiga y siga siendo decisivo. Su entrenador, José Luis Martí, está seguro de que el delantero blanquiazul mantendrá el nivel y la actitud de siempre.



"Amath tiene las cosas muy claras", precisó ayer. "Nos lo demuestra día tras día en cada entrenamiento y en cada partido. Queremos que esté al cien por cien concentrado en todo lo que supone militar en un equipo como es el Tenerife. Y evidentemente, si sigue haciendo goles, pues muchísimo mejor", verbalizó Martí, quien no quiso precisar si ve opciones de retener a N'diaye más allá de junio.



Dicho lo cual, el preparador blanquiazul centró su alocución de ayer en el cruce contra el Numancia (Los Pajaritos, mañana a las 11:00 horas). "Si tenemos la capacidad de encontrar los espacios y poder movernos con claridad, habrá opciones de llevarnos el partido", señaló.



"Nosotros y el Numancia querremos lo mismo", vaticinó Martí, quien espera a un rival aguerrido y con la vocación de ser protagonista. "Queremos entrar al partido de la mejor manera y, si es posible, ponernos por delante en el marcador. den. Pero habrá alternativas: momentos donde tendremos balón y otros donde habrá que defender. La clave será adaptarnos a cada fase del encuentro", dijo también.



El Tenerife afronta dos partidos consecutivos a domicilio pero su entrenador focaliza todas las miradas en Los Pajaritos. "Ni pienso que en la semana siguiente tenemos otra salida. Solo miramos a Soria, con el objetivo de traernos los tres puntos. Queremos seguir mirando hacia arriba, no hacia otro lado", resumió.



Además, y al referirse al rival, habló de la presumible baja de Julio Álvarez. "Es un gran jugador. Si no está, pues... Es que nosotros tampoco nos quejamos cuando nos faltan jugadores. Esta vez sí los tenemos a casi todos disponibles y es lo que queremos todos los entrenadores. Si no está Julio, en el Numancia seguro que habrá otro jugador que intentará dar lo mismo. No creo que se tenga que notar", cerró.



Por último, justificó la ausencia de Tayron en la convocatoria. "En este tipo de partidos, necesitas un ritmo alto. Y cuesta un poco entrar. Ha trabajado durante toda la semana, todavía con molestias y algunas dudas, pero esperamos que esté para la próxima semana", completó.