El Fígaro Peluqueros inicia la conquista del título

El Fígaro Peluqueros se desplazará este fin de semana hasta La Rioja para hacerle frente al último reto de una temporada histórica, que no es otro que conseguir el título de la Superliga ante su eterno rival, el Naturhouse Ciudad de Logroño, que se definirá al mejor de cinco partidos. El desafío vivirá sus primeros episodios hoy y mañana, a partir de las 18:00 horas, en el Polideportivo de Lobete.



El conjunto lagunero llega a tierras riojanas tras lograr esta campaña 21 victorias en 24 partidos, además de colgar en sus vitrinas el título de la Supercopa y la Copa de SM La Reina al derrotar al Naturhouse en ambas ocasiones, por 3-1 y 3-2, respectivamente.



El técnico tinerfeño, David Martín, en su balance ha reconocido que "ha sido una temporada de sobresaliente. Las chicas han trabajado intensamente durante todo el año siguiendo esa filosofía humilde desde el primer día de entrenamiento y ahora disputar esta emocionante final liguera es el premio a todo nuestro esfuerzo".



No obstante, el entrenador blanquiazul es consciente de que el rival "es la gran potencia de la máxima categoría nacional de nuestro deporte y acumula tres títulos de liga consecutivos. Sabemos que no será nada fácil superarles, pero sin presión, con muchísima ilusión y con ganas de disfrutar de este bonito momento, nada se plantea como imposible", ha asegurado. En cuanto a las riojanas, destaca que llegan a la final sin conocer la derrota en liga, en una campaña liguera en la que únicamente han cedido siete sets en contra en 24 partidos.



Por su parte, el Naturhouse afronta los dos primeros partidos con el objetivo de lograr un 2-0 que le acerque al título y, además, tomarse la revancha de las dos finales que ha perdido con el equipo canario. El Naturhouse está a punto de cerrar la temporada más dura de las últimas, tanto por caer en Copa y Supercopa ante el Fígaro Peluqueros como por haber encajado una "bofetada" en Europa ante un rival mucho más potente.